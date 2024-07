La mexicana detrás de Paola Jara presenta ‘Tu Loba’, su álbum debut grabado en Colombia

La mexicana es coescritora de varios de los temas de Paola Jara - crédito cortesía Malabar Sound

Tamara Herrera es una cantante y compositora mexicana en alza. Por estos días presenta su álbum debut titulado Tu Loba, una producción concebida como su propia expresión del empoderamiento femenino, dando lugar en sus letras tanto a la fortaleza como a la vulnerabilidad. En el apartado instrumental se mueve entre la sonoridad del mariachi y la estructura pop, que a lo largo de sus siete canciones destaca por cómo explora el desamor y el trabajo que lleva rehacerse luego de una ruptura con una honestidad por momentos, desgarradora.

Tamara habló con Infobae Colombia de cómo se forjó este tránsito de un gusto adquirido por la música, creciendo en un entorno en que sus padres eran diestros con el piano y terminó aprendiendo a tocar de oído, hasta su llegada al prestigioso Berklee College of Music en Boston, tras superar la aplicación.

En medio de esas dos fases, la familia de Tamara se mudó a Texas y destacó por su voz una vez ingresó al coro de su escuela. “Tenían competencias en la región cada año, y siempre quedaba en los tops 10, iba a estatales. Entonces dije ‘algo debe haber aquí’, recordó.

Como sucede a menudo con los aspirantes a músicos, su familia – más allá del apoyo que le brindaron desde sus inicios –estaba preocupada de que esa no fuera una opción de vida viable cuando se planteó postularse a Berklee. “No es que estuviera opuesta a la música [su mamá], porque siempre me ha apoyado. Pero si me dijo ‘estudia otra cosa, se abogada… o bueno, intenta audicionar para Berklee y si no te aceptan, pues velo como una señal’. No era su plan con maña, según ella, porque el promedio de aceptación de Berklee era del 10% (...) Se equivocó, me aceptaron y ándale, ahora pagas”, recordó entre risas.

Reflexionando sobre su paso por Berklee, la mayor lección que le dejó la institución a Tamara fue no dejar pasar las oportunidades. “Tuve la oportunidad de ser corista de Michael Bolton. Tenía todo superensayado, pero me invadió el miedo porque hay muchísimas cantantes. No llevaba seis meses, me llené de negatividad y no fui a la audición. Me arrepiento bastante, porque lo tenía todo”, indicó.

Una vez graduada y tras una etapa de cantar en bares y dar clases de música en Los Angeles, Tamara regresó a México tras ganar una beca en la escuela de Armando Manzanero. Allí su experiencia y conocimiento musical aumentó, lo que llevó a ser coautora de Prohibido, canción de Paola Jara en colaboración con Franko publicada en 2020. Sobre esta experiencia, la mexicana recordó cómo se dio esa oportunidad.

“Nos estaban pidiendo canciones para ella, entonces me junto con unos amigos compositores para componer una canción regional mexicana. Nos habían platicado que querían una colaboración de hombre-mujer, empezamos a lanzar ideas, se hizo la canción, se la mandamos y luego fue cuando Paola Jara dijo ‘esa me gusta, esa la grabamos’. La grabaron, salió al siguiente año y ella muy linda y Franko nos dieron los créditos”, contó a Infobae Colombia, indicando que hasta hoy sigue componiendo para la antioqueña.

Sobre ese tránsito de ser la compositora detrás de Paola Jara a tomar el micrófono en Tu Loba, Tamara explicó que pese al auge del regional mexicano a nivel internacional, escaseaban las canciones para mujeres en el género. “Allá está Ángela Aguilar, pero si piensas que alguien que sea moderno. Acá [en Colombia] si tienes muchas voces femeninas cantando el género. Como no encontraba dije ‘mejor las canto yo’”, afirmó.

El punto de quiebre para dar ese paso al frente llegó cuando grabó y publicó en 2022 su canción Brújula de flores, orientada a la tradición musical mexicana. “Fue ahí donde empecé a trabajar con mi equipo de Colombia. Me gustó mucho trabajar con ellos y el resultado de la canción y les dije ‘vamos a grabar un álbum’”. Salvo la canción Dime, todo el álbum se grabó en Colombia, y además en poco tiempo, pero con unas sesiones intensas. “En cuatro horas me eché la voz en seis canciones. Quedé ronca, la verdad”, dijo.

De ese nexo entre México y Colombia se alimenta su música. “En mi música tengo la voz mexicana, las letras son Mexicolombia porque algunas coautorias son con mis amigos colombianos, pero la música y el productor son colombianos. Se basa en las raíces mexicanas, pero no puede esconder su toque colombiano, y eso me encanta. Esa fusión es igual que en los países: así conectamos, así vamos colaborando, y eso se me hace muy especial”, manifestó.

Frente a la grabación de Tu Loba, canción que da nombre al larga duración y en la que Tamara encarna la esencia de una mujer fuerte y empoderada, la cantante comentó que forman parte de un mensaje central que sobrevuela el disco: evitar que normalicen el maltrato. “Hay veces que estás tan cegada por amor, que no te das cuenta de que estás en un lugar donde no te valoran. Tienes esa esperanza de que va a cambiar, va a mejorar, con el tiempo. Y ojo, siempre hay espacio en una relación para mejorar, con mi pareja lo que busco es que sea alguien que me ayude a crecer y yo ser alguien que le ayude a crecer. Pero hay una diferencia entre eso y que te quieran cambiar por completo”, dijo sobre el sencillo principal del álbum.

Por lo pronto, y aprovechando su embarazo, el foco de Tamara estará centrado menos en presentar Tu Loba en vivo, y más en promocionar una sesión en vivo de sus canciones que saldrá próximamente, así como en grabar nueva música.