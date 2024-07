Cónclave entre Jaime Raúl Salamanca y César Gaviria definió pautas en la Cámara: estos fueron los temas de conversación

El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, se reunió con el exmandatario César Gaviria Trujillo - crédito Colprensa - Partido Liberal

Jaime Raúl Salamanca, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, y que le ganó el pulso a Katherine Miranda, sostuvo en la jornada del miércoles 24 de julio de 2024 una reunión crucial con el director del partido Liberal: el expresidente de la República César Gaviria; en el primer encuentro con el jefe político de la bancada más grande de la corporación, que cuenta con 32 parlamentarios.

La cita se llevó a cabo cuatro días después de la elección de Salamanca como titular de la Cámara, que ha iniciado una serie de encuentros con diversos sectores políticos. El propósito de estas reuniones es socializar el trabajo legislativo que se llevará a cabo y, de esta manera, asegurar a las directivas de las colectividades que dispondrán de todas las garantías para participar en el proceso legislativo.

Durante la reunión, según indicó Semana, Gaviria habría sido contundente al señalar que no respaldará el fast track propuesto por el presidente de la República, Gustavo Petro, con el que busca implementar las reformas sociales que no ha podido sacar en el tránsito en el Congreso; ni el acuerdo nacional, mientras no existan reglas claras de juego para que se adelante el respectivo análisis de las iniciativas.

El congresista reafirmó que todos los sectores políticos tendrán las garantías para los debates en el legislativo - crédito @CamaraColombia/X

“Desde la oposición trabajamos en leyes que Colombia necesita desde el debate público y la contradicción. Nuestro compromiso es claro y es trabajar por el respeto a las decisiones de nuestras cortes, entes de control y el respeto y defensa de la Constitución de 1991 por el bien de la democracia y el bienestar de los colombianos”, manifestó el exmandatario, en lo que respecta

No es el primer cónclave que sostiene Salamanca, pues afirmó que ya lo había hecho con el expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, con el fin de determinar las pautas en las que podrán ejercer el derecho a la oposición.

El esperado encuentro entre ambos, Salamanca y Gaviria, se desarrolló en términos positivos y según reveló el citado medio, el liberalismo jugará un papel fundamental en esta legislatura; aunque se comprometió, por intermedio de su jefe político, a apoyar las iniciativas que realmente favorezcan a la población colombiana y no al gobierno de turno; con el que Gaviria ha marcado distancia.

César Gaviria ha marcado distancia del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Presidente de la Cámara hizo especial petición al ministro del Interior

Asimismo, Salamanca elevó una solicitud al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para que se prioricen las iniciativas que se van a discutir en el tercer año del legislativo, con el fin de evitar un colapso en la agenda dispuesta para la vigencia 2024-2025. Así lo dio a conocer a los medios de comunicación a la salida del Salón Elíptico, en el que informó que la corporación tendrá un día más de sesiones.

“Vamos a trabajar puntuales, organizando el orden del día con anticipación. Si toca sesionar cuatro veces lo haremos, porque hay que cumplir la tarea”, precisó el titular del órgano legislativo, que además oficializó el acuerdo al que llegó con los voceros de las bancadas, que permitirá que la Cámara se reuna tres veces por semana, los martes, miércoles y jueves; y no solo en dos días, como acontece.

Sumado a esto, el titular de la corporación pidió que los ministros faciliten el trámite de estos proyectos. “No puede ser que quede en manos de la mesa directiva la gestión de las diferencias con las bancadas”, expresó Salamanca, que con 114 votos fue escogido como el reemplazante del liberal Andrés Calle Aguas, que dejó de ser el presidente en medio de fuertes señalamientos por el escándalo de la Ungrd.