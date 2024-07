Cathy Juvinao dice que a Olmedo López aún le falta hablar de Carlos Andrés Trujillo: “Aún hay mucho tapao”

Catherine Juvinao resalta que Carlos Andrés Trujillo, el cual calificó como importante aliado del presidente Petro en el Partido Conservador, sigue siendo un personaje con muchos aspectos por descubrir en el contexto de la UNGRD - crédito @CathyJuvinao

En un video Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), declaró haber sido objeto de amenazas e intimidaciones. Afirma estar convencido de que desean asesinarlo por las revelaciones que ha hecho sobre la corrupción instalada en la entidad, de la cual él también fue partícipe.

Frente a esta denuncia de Olmedo, la representante a la Cámara del Partido Alianza Verde Catherine Juvinao publicó en su cuenta de X que a Olmedo López todavía le faltaba hablar del senador Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador, e incluso, agregó que “aún hay mucho tapao”.

En su publicación Juvinao recordó las confesiones del exdirector de la Ungrd, y dijo que ha soltado datos en cada una de estas, pero que todavía quedan muchas cosas y personajes para que Olmedo López ponga sobre la mesa.

“Pasa el tiempo, el señor Olmedo da uno que otro dato, pero nada que habla sobre uno de los congresistas más importantes detrás de la Ungrd: Carlos Andrés Trujillo, principal aliado del presidente Petro en el Partido Conservador. Falta mucho por saberse. Aún hay mucho ‘tapao’”, dijo la congresista Juvinao en su cuenta de X.

Cathy Juvinao reaccionó al reciente vídeo de Olmedo López diciendo que ha recibido amenazas - crédito @CathyJuvinao

En relación con lo anterior, se ha discutido extensamente sobre la llegada de Olmedo López a la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y varias fuentes sugieren que Trujillo actuaría como su jefe político. Ambos colaboraron anteriormente en la alcaldía de Itagüí, una base política del senador conservador.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha enfatizado que él mismo fue quien nombró a Olmedo López, una afirmación que repitió esta semana tras la divulgación de la declaración de López por parte de Noticias Caracol.

“El jefe de Olmedo era yo, como yo soy el responsable de la política de paz y no una congresista de otro poder público a la que hasta este tiempo de mi periodo conozco”, dijo en su momento el presidente de la Republica, Gustavo Petro Urrego, en su cuenta de X.

En cuanto a la congresista, Catherine Juvinao, cuando se dieron a conocer las más recientes declaraciones de Olmedo López, ella ya había mostrado su disgusto con el Gobierno nacional por lo sucedido. “Y los petristas le reclaman a uno que por qué nos alejamos de este gobierno. Aquí tienen la respuesta: porque la corrupción de este gobierno es la misma, quizás peor, que lo que siempre criticamos. Y lo que falta por saberse. Qué asco. Esto no es ningún cambio”, dijo.

Catherine Juvinao criticó al Gobierno Petro por nuevas revelaciones del escándalo de la Ungrd - crédito @CathyJuvinao/X

Olmedo López dice que ha recibido amenazas en un video

Con respecto al vídeo de Olmedo López, en este el exfuncionario del Gobierno nacional dijo que: “Hoy quiero contarle al país que tengo miedo, tengo miedo porque sé que poderosos me quieren silenciar, poderosos que le temen a que se conozca la verdad, la verdad que decidí contar, la verdad que he contado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, más de 300 folios con pruebas he entregado a la Fiscalía”

A pesar del peligro para su seguridad, López reafirma en un breve video su intención de continuar colaborando con la justicia y contribuir a desentrañar la corrupción que ha afectado a la UNGRD.

Olmedo López emitió su declaración justo antes de enfrentar una posible reclusión, ya que la Fiscalía General de la Nación tiene programada para el 25 de julio la imputación de cargos, lo que podría resultar en su traslado inmediato a una prisión. Por ese motivo el abogado José Moreno, quien lidera la defensa de López, ha insistido repetidamente en que se asegure la protección de su cliente. Entre sus peticiones, ha solicitado que López sea ingresado en un Centro de Reclusión Militar.

Olmedo López emitió su declaración justo antes de enfrentar una posible reclusión, ya que la Fiscalía General de la Nación tiene programada para el 25 de julio la imputación de cargos, lo que podría resultar en su traslado inmediato a una prisión - crédito Colprensa

Sneyder Pinilla, Olmedo López y Luis Eduardo López, enfrentarán cargos por diversos delitos: concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Este jueves 25 de julio a partir de las 9:00 a.m., se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos en el Complejo Judicial de Paloquemao.