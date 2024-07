No cayó solo alias Firu, capturaron a varios cabecillas más y un firmante de paz se movilizaba en las camionetas de la UNP

A pesar de que se confirmó la captura de dos disidentes, en realidad fueron cuatro los detenidos - crédito FuerzasMilitares/RedesSociales

El 23 de julio en la vía Medellín-Anorí, miembros del Ejército Nacional detuvieron a una comitiva de la Unidad Nacional de Protección en la que se movilizaban integrantes del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc que hacen parte del quinto ciclo de diálogos con el Gobierno nacional.

Sin embargo, en las camionetas de la unidad también se identificó la presencia de Edgar de Jesús Orrego Arango, más conocido como alias Firu, cabecilla del frente 36 del EMC, que fue detenido junto a su pareja sentimental, que fue identificada como alias Erika.

De la misma forma, una inspección realizada por miembros de la Fiscalía General de la Nación descubrieron más de 60 millones de pesos en efectivo, fajos de dólares de los que no han referenciado la cantidad y hasta prendas de oro que serían de los disidentes, lo que ha generado múltiples críticas contra la UNP y el Gobierno nacional.

Tres disidentes que se movilizaban en vehículos de la UNP fueron capturados - crédito @MariaFdaCabal/X

En la inspección de las camionetas de la UNP, que se llevó a cabo en el batallón Pedro Nel Ospina de Bello, Antioquia, debido a que en el corredor que se registró la detención de los vehículos hay presencia del Clan del Golfo, también se adelantó la captura de varios guerrilleros más.

Uno de ellos fue identificado como Omar Delgado Novoa, alias Boyaco, cabecilla del frente John Linares del bloque comandante Jorge Suárez en el Meta, señalado de ser el responsable del asesinato de varios líderes sociales en esa región.

Además, el otro detenido es Erlinson Chavarría Escobar, alias Ramiro, cabecilla del frente 18 del Estado Mayor Central, que ocupa este rol dentro del grupo guerrillero desde que se registró la muerte de alias Cabuyo en junio de 2022; y aunque este sujeto hace parte de la comitiva del proceso de diálogo con el Gobierno nacional, fue capturado por porte ilegal de armas.

A estos se suman Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Érika, delegada del frente Carolina Ramírez; Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, cabecilla frente Rodrigo Cadete; Wender Yosony Duque, alias Oliver González, cabecilla comisión frente Raúl Reyes y María Alejandra Ojeda Londoño.

Un firmante del proceso de 2016 también estaba en el lugar

El cabecilla del frente 36 del EMC fue capturado junto a su pareja, alias Erika - crédito Fuerzas Militares

Por último, otro aspecto que no ha sido referenciado por las autoridades a nivel público, es que en las camionetas de la UNP también se movilizaba Rafael Antonio Vargas Ovalle, más conocido como alias Gonzalo Porras, uno de los firmantes del proceso de paz de 2016.

Sobre Vargas Ovalle, además de ser uno de los desmovilizados de las extintas Farc-EP, se conoció que hace parte del listado con el que el Estado identificó a los firmantes que debían participar de las actividades de verificación del acuerdo y la dejación de armas.

Además de haber declarado ante la JEP, Vargas es recordado porque en octubre de 2023 denunció ser víctima de un “falso positivo judicial”, en el que uno de sus escoltas fue increpado por miembros de la Policía Nacional.

En ese momento, el desmovilizado indicó que ocho personas, seis de ellos con uniforme de la fuerza pública, le habían mostrado a su escolta fotografías de su vivienda y le indicaron que debía entregar detalles de los movimientos del firmante.

“Mi escolta me comentó que le dijeron que estuviera pendiente, que si yo lo mandaba a él a recogerle alguna encomienda, que les dijera a ellos. Igualmente, me comunicó que los agentes de policía le interrogaron acerca de que, si cuando yo iba a La Macarena lo hacía solo, que si él me veía con gente armada, que si yo en algún momento estaba solo o si estaba acompañado, también le preguntaban que si él sabía sobre alguna antena de internet. Le mostraron una consignación que el escolta había hecho como hacía tres días, le preguntaron del porqué”, fue parte de la denuncia entregada por Vargas Ovalle a las autoridades en ese momento, pero hasta el momento se desconoce cuál fue el desenlace de ese proceso.