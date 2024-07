Intento de robo de una ambulancia en Bogotá terminó en ‘juego de carros chocones’: delincuentes agredieron al paramédico

El vehículo fue abandonado por los delincuentes unos metros más adelante - crédito Andina/Imagen de referencia

La inseguridad en Bogotá sigue desbordada y en las últimas horas se conoció un nuevo caso de intento de robo a una ambulancia vehículo de emergencia, esta vez en el barrio Las Ferias, de la localidad de Engativá, en Bogotá, donde dos delincuentes intentaron apoderarse de una ambulancia.

El hecho ocurrió en la noche del lunes 22 de julio en el occidente de Bogotá, cuando los atracadores aprovecharon que el conductor abandonó el vehículo, al parecer, para solicitar que le abrieran la puerta del parqueadero donde quedaría guardado esa noche.

Sin embargo, el funcionario de la empresa Red Médica dejó la ambulancia sin percatarse que más atrás dos hombres de gorra estaban a la espera para cometer el hurto, según las imágenes difundidas por el Ojo de la noche de Noticias Caracol. Fue en ese momento que los delincuentes ingresaron al vehículo, pero el conductor se dio cuenta del hurto y con una rápida maniobra logró subirse junto a los delincuentes.

En su intento por recuperar la ambulancia, los delincuentes y el paramédico desataron un forcejeo dentro de la cabina que hizo perder el control del vehículo y terminó estrellándose contra dos vehículos que estaban estacionados unos metros más adelante.

“Empezaron los forcejeos, nuestro conductor nos cuenta que lo intentaron apuñalar, que fue víctima de varias agresiones y, tratando de salvar el vehículo, se estrellaron contra dos carros”, comentó el propietario de la compañía al medio nacional.

Después de chocar con los automotores, los delincuentes lograron escapar de la escena. Varias personas que presenciaron el incidente intentaron alcanzar a los dos sujetos, pero estos consiguieron huir, dejando a su paso los automóviles dañados.

El dueño de la empresa de ambulancias expresó su alivio respecto a la integridad física del conductor: “Gracias a Dios, el conductor no tuvo ninguna lesión y ayudó a que esto no pasara a mayores, porque ellos estaban quién sabe en qué efectos, ya que no les importó estrellar dos vehículos y casi atropellar a varias personas que se encontraban en la calle”.

A pesar de la gravedad del incidente, las autoridades locales se negaron a recibir la denuncia. El dueño de la empresa comentó que “Las autoridades nos dijeron que no es posible realizarlo, ya que el carro se encuentra con nosotros. Es una cosa absurda. El señor arriesgó su vida, la vida de los ciudadanos y dicen que no hubo un robo”.