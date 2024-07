Ella es la hija de Esperanza Gómez que pocos conocen: cómo se llama y cuántos años tiene

Esta es la hija de Esperanza Gómez - crédito captura de pantalla Dimeloking

Aunque Esperanza Gómez es una figura prominente en el mundo del entretenimiento para adultos, su vida no se limita a su carrera en esta industria. También es una empresaria exitosa con varios negocios, tanto en Colombia como en Estados Unidos, país donde reside.

Además, Gómez es conocida por su transparencia cuando se trata de su vida personal, y una de las revelaciones más sorprendentes es la existencia de su hija adoptiva, Valentina Gómez.

En una entrevista con la emisora Tropicana, Esperanza Gómez compartió que Valentina, aunque biológicamente es su sobrina, ha sido criada y amada como su propia hija, incluso muchos la reconocen como tal.

“Tengo una niña de 26 años, ha sido como mi hija y la eduqué, porque padre no es el que engendra, es el que hace el papel”, afirmó la actriz y empresaria.

La historia detrás de esta relación comienza con la hermana de Esperanza, quien fue madre a los 15 años. Desde el nacimiento de Valentina, Esperanza asumió la responsabilidad económica y emocional de su crianza.

Valentina Gómez, de 26 años, lleva una vida relativamente privada, a pesar de tener más de 36 mil seguidores en su cuenta de Instagram. No se conocen muchos detalles específicos sobre su vida personal, aunque es sabido que está casada y reside en Miami. Es una joven apasionada de los viajes que comparte con sus seguidores los diversos destinos que visita, lo que refleja su espíritu aventurero y su deseo de explorar el mundo.

Desde que Valentina tenía siete años, Esperanza se aseguró de ser completamente honesta sobre su profesión y por ende fue ella misma quien le explicó sobre lo que se trataba.

“Nunca me vio teniendo citas diferentes a mi marido, ella entendió que lo mío era un trabajo, la asimilación es diferente si uno les cuenta y no se entera por sus compañeritos que cambian las cosas e interpretan diferente”. Esta franqueza y claridad han sido cruciales para mantener una relación sana y abierta entre madre e hija, según explicó Esperanza en la entrevista.

De acuerdo con sus declaraciones, Esperanza Gómez decidió operarse hace 11 años para no tener hijos biológicos, pero este hecho no disminuyó su capacidad de ser una madre dedicada y amorosa para Valentina.

Valentina ha tenido un buen ejemplo en casa, según Esperanza. La actriz ha sido cuidadosa en separar su vida profesional de su vida familiar, asegurándose de que su hija adoptiva comprenda la naturaleza de su trabajo sin dejar que esto afecte negativamente su desarrollo emocional o social.

Esperanza Gómez contempla dejar del contenido para adultos

La destacada actriz pornográfica anunció que piensa en retirarse de la industria de cine para adultos en la que lleva más de 20 años debido a los constantes problemas de salud que tiene en su columna vertebral.

Durante una entrevista con La Red Viral, Esperanza aseguró que “voy a terminar dejando la industria más por salud que por otra cosa, me está costando mucho trabajo grabar”.

Según explicó la caldense, de 44 años, la intensidad de las escenas están diseñadas para que sean impactantes al ojo del espectador, lo que quiere decir que “no se tiene sexo tan suave, como lo puede tener una persona en la intimidad con su pareja, un amigo o un amante, es un sexo diferente”.

Es por esto que actualmente a la hora de grabar siente un fuerte dolor articular a tal punto que al terminar le cuesta mucho pararse de la cama e incluso ha tenido que pedir ayudar para levantarse. Además, explicó que desde hace cuatro años le diagnosticaron un problema de salud, luego de tener un accidente en su hogar.

“Estaba tendida en mi cama y cuando me fui a levantar, no me respondía el cuerpo. Sentía como si me estuvieron cortando con un cuchillo en el centro de la columna. No me podía mover”, contó.