Congresista pidió censurar a Alejandro Riaño por ofensa al Atlético Bucaramanga: “Burlesco, despectivo, homofóbico”

Erika Tatiana Sánchez se fue en contra del comediante Alejandro Riaño por broma que hizo con camiseta de Atlético Bucaramanga - crédito Cámara de Representantes y EFE/Mauricio Dueñas

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, confrontó al humorista Alejandro Riaño, después de que este utilizara la camiseta del Atlético Bucaramanga para limpiar su escritorio en uno de sus presentaciones en línea. El hecho tuvo lugar durante una entrevista del personaje Juanpis González con el delantero colombiano Hugo Rodallega.

Luego de la respuesta, la representante a la Cámara Érika Tatiana Sánchez, de Santander, se sumó a las críticas al comediante por la broma que hizo con la camiseta del equipo antes mencionado. La congresista en su cuenta de X le contestó al mandatario de Bucaramanga y, además, comentó que “este tipo de programas deben ser censurados por los medios de comunicación nacional”.

Frente a la sucedido en el programa del personaje Juanpis González, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, invitó a la ciudad al comediante para que conozca qué significa el equipo para los bumangueses.

“Me gustaría invitar a Alejandro Riaño a Bucaramanga para que él conociese de primera mano lo que representa esa camiseta para la gran mayoría de bumangueses. Un equipo humilde, que logró su primera estrella con mucho sacrificio, merece que se le respete su camiseta y escudo”, dijo.

Beltrán le pidió a Riaño respetar al Atlético Bucaramanga - crédito @Soyjaimeandres/X

Frente a esa publicación, la representante Erika Sánchez instó a los medios de comunicación nacionales a censurar ciertos programas que, según ella, presentan un formato burlesco, despectivo, homofóbico y discriminatorio. Sánchez argumentó que estos tipos de programas deben ser prohibidos en aras de respetar los derechos constitucionales al buen trato.

“Este tipo de programas deben ser censurados por los medios de comunicación nacional, este formato burlesco, despectivo, homofóbico en muchos casos y discriminatorio debe ser prohibido respetando los derechos constitucionales al buen trato. Para nosotros como santandereanos y Bumangueses es una ofensa que permita humillar en un formato despectivo de un programa que carece de respeto a uno de los clubes deportivos del fútbol que hoy es un referente de esfuerzo, lucha y perseverancia ante el mundo como lo es el atlético Bucaramanga”, comentó Sánchez en su publicación de X.

Erika Tatiana Sánchez pidió censurar programas como el de Alejandro Riaño en el que sale su personaje Juanpis González - crédito @ErikaTatianaSn2

En ese sentido, la congresista solicitó al alcalde de Bucaramanga que proteja la dignidad y el respeto de los bumangueses, evitando la contratación de comediantes cuyos programas, según ella, carecen de contenido adecuado. Añadió que no se les debe prestar atención ni seguir sus emisiones.

“Solicito como representante a la cámara y como ciudadana al alcalde de Bucaramanga que honre la dignidad y respeto de los Bumangueses y no busque traer este tipo de comediantes a nuestra ciudad, no hay ni siquiera que prestarle atención y ver sus programas sin contenido”, dijo la legisladora perteneciente a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

Por su parte, el comediante Alejandro Riaño, después del mensaje del mandatario de la capital de Santander, le respondió que era mejor gobernar que prestarle atención a las acciones de un personaje. “Mejor gobernar que estar poniendo atención a lo que dice un personaje. Con todo respeto, creo que existen problemas más grandes que estos. ¿Cómo va el tema de seguridad? ¿Basuras? ¿Los arreglos del estadio para la libertadores? Un abrazo y manos a la obra”, contestó.

Alejandro Riaño le responde al alcalde de Bucaramanga en su cuenta de X - crédito @AlejandroRia

Por otro lado, pese a que en diversas oportunidades Riaño ha afirmado que su personaje es ficticio y tiene como objetivo criticar la discriminación en el país, después de la entrevista numerosos seguidores del Leopardo no lo interpretaron de esa manera. Además de recibir críticas, algunos incluso amenazaron con agredirlo a causa de la parodia, lo que llevó a Riaño a decidir editarla para evitar mayores inconvenientes.

“Nunca está de más disculparse y como les molestó tanto pues lo vamos a editar en YouTube y ya, no hay problema. Pero no actúen de esa manera, como siempre lo hacen con amenazas. Eso no queda bien para quien está pidiendo respeto, además. Eso es mejor siempre el diálogo, vale”, comentó el comediante.

En sus redes sociales Riaño se vio obligado a reiterar que su personaje es una creación ficticia y que lo sucedido durante la entrevista al jugador del equipo cardenal fue otra representación teatral para expresar sus críticas sociales, una práctica que sigue desde 2016.