Indignación en las redes por video de fiesta en la que presuntamente se ven niños tomando licor

Los menores estarían tomando cerveza de acuerdo con las denuncias del video - crédito VIDRALA

Un video que circula en redes sociales ha generado una ola de indignación y controversia en redes sociales. Las imágenes muestran una celebración familiar en Yopal, departamento de Casanare, donde se observa a varios adultos en estado de alicoramiento acompañados por un grupo de mariachis.

Lo que ha causado mayor revuelo es la presencia de varios niños jugando con botellas de cerveza e, incluso, aparentemente consumiendo licor frente a los adultos, quienes parecen alentarlos.

El video, que se ha vuelto viral, ha suscitado una serie de reacciones negativas. Numerosos usuarios en redes sociales han expresado su repudio y profunda preocupación por lo evidenciado en las imágenes, criticando duramente la conducta de los padres que permiten el consumo de alcohol por parte de menores de edad.

“Es una falta de responsabilidad absoluta. Permitir que los niños consuman licor en una fiesta es inaceptable”, “No me sorprende, hay gente ignorante, de cultura muy atrasada en ese departamento” fueron algunos de los cuestionamientos en redes sociales.

Algunas personas han señalado que lo que toman los niños dentro de las botellas es agua - crédito @OscuraColombia/X

Sin embargo, no todos los comentarios han sido unánimes en su condena. Algunos usuarios sugieren que no se debería apresurar a juzgar la situación, argumentando que los menores podrían estar tomando agua o alguna otra bebida no alcohólica en botellas de cerveza.

“Los niños aman todo lo que sea dulce. Odian la sal y lo amargo, dudo mucho que le guste tomar cerveza como lo están haciendo en el video”, “¿Y cómo saben que no es agua lo que les echaron a esas botellas?, recuerdo que cuando niño hacíamos eso y decíamos que estábamos tomando cerveza”, “Pero si al menos el 90% de Colombia lo criaron así, es casi una tradición”, argumentaron otros internautas de X.

Las autoridades locales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente, pero se espera que en los próximos días se realicen las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas correspondientes con el instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en caso de comprobarse la veracidad del video.

Qué sanciones podrían afrontar

Hasta con la pérdida de custodia pueden ser sancionados los padres de familia que incentiven la toma de licor en los niños, jóvenes y adolescentes - crédito (Getty)

En Colombia, permitir que menores de edad consuman bebidas alcohólicas puede acarrear serias consecuencias legales para los padres o cuidadores responsables. De acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), los padres tienen la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos de sus hijos, incluyendo su salud y bienestar.

El artículo 70 del Código de Infancia y Adolescencia establece que los padres o responsables de un menor pueden ser sancionados si se comprueba que incurren en actos que ponen en riesgo la salud física o mental de los menores, como permitirles consumir bebidas alcohólicas. Las sanciones pueden incluir:

Investigación por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Una vez se tenga conocimiento del hecho, el ICBF puede iniciar una investigación para determinar las responsabilidades de los padres y evaluar el estado de protección del menor.

Medidas de Protección: El ICBF puede imponer medidas de protección que pueden ir desde la orientación y acompañamiento a los padres, hasta la separación temporal del menor del hogar si se considera que su integridad está en riesgo.

Pérdida de Custodia: En casos extremos y de reincidencia, un juez de familia podría decretar la pérdida de la custodia del menor si se demuestra que los padres no garantizan las condiciones adecuadas para su desarrollo y bienestar.

En Colombia el expendio y la venta de alcohol está permitida solamente para los mayores de edad (18 años) - crédito (iStock)

Es importante mencionar que la Fiscalía General de la Nación podría intervenir si del consumo de alcohol surge algún hecho punible como violencia intrafamiliar o cualquier otra forma de maltrato. En este caso, los padres podrían enfrentar procesos penales por actos negligentes que atentaran contra la integridad del menor.

En conclusión, la legislación colombiana contempla diversas sanciones y medidas destinadas a proteger los derechos de los menores y sancionar cualquier negligencia parental que ponga en riesgo su salud y bienestar. Toda esta normativa busca evitar que los menores sean expuestos al consumo de licor, previniendo potenciales daños a su salud y un posible desarrollo de alcoholismo.