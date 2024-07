Así han sido las veces que Gustavo Petro ha pedido perdón a los colombianos tras su llegada al poder

Gustavo Petro ha encabezado un polémico Gobierno desde su llegada al poder en agosto de 2022 - crédito Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, protagonizó una polémica jornada el sábado 20 de julio. Y es que luego de llegar más de dos horas tarde al tradicional desfile en conmemoración del Día del Grito de la Independencia en horas de la mañana, el jefe de Estado generó controversia en medio del discurso que brindó en la instalación del Congreso de la República sobre las 4:30 p. m.

Y es que el máximo líder del Pacto Histórico comenzó su intervención en el recinto pidiendo perdón por el escándalo de corrupción que se registró al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), que representó uno de los mayores escándalos de su Gobierno.

Petro se refirió puntualmente al caso de Olmedo López, al que señaló directamente de haber participado en el caso de corrupción y del que aseguró “sorprendió” con sus actitudes una vez estalló el escándalo.

“Quiero pedirles perdón por lo sucedido en la Ungrd, lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación. El señor Olmedo no fue una transacción política: el viene de la izquierda desde hace décadas, la cual hace pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico. La corrupción en Colombia es una cultura, atraviesa a todo, a los más ricos y a los más pobres, está entre los que tiene responsabilidades y los que no las tienen”, aseguró el mandatario.

Petro comenzó su discurso con una disculpa por el escándalo de corrupción en la Ungrd - crédito @infopresidencia / X

A pesar de que sus declaraciones generaron extrañeza en más de un congresista que permanecía dentro del recinto, las palabras del exsenador no representan la única ocasión en la que ha pedido disculpas desde su llegada al poder.

Gustavo Petro pidió perdón a las víctimas de las masacres en La Granja y El Aro

En noviembre de 2022, cuando llevaba apenas tres meses en el poder, el mandatario participó de un acto de reconocimiento de responsabilidad en Medellín, en el que pidió perdón a las víctimas de las masacres cometidas por paramilitares en La Granja y El Aro.

Gustavo Petro pidió perdón a las personas afectadas por masacres perpetuadas por el paramilitarismo - crédito Presidencia

En aquella ocasión, el jefe de Estado calificó los episodios como un “genocidio” en el que participó un “Estado asesino” por acción u omisión.

“En nombre del Estado colombiano le pido a las víctimas perdón. El Estado colombiano reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie. Era gente humilde y trabajadora, que los mataron porque sí, por designio del poder, y que, en sus muertes, en La Granja y en El Aro, estuvo el Estado presente, fue cómplice del asesinato”, comentó en aquella ocasión.

Gustavo Petro pidió perdón luego de haber confirmado erróneamente el hallazgo de niños en El Guaviare

En mayo de 2023, en medio de la controversia que generó el caso de los niños desaparecidos tras registrarse un accidente aéreo en el Guaviare, el jefe de Estado colombiano publicó un mensaje en sus redes sociales en el que confirmó el supuesto hallazgo de los menores luego de varios días de búsqueda.

Gustavo Petro eliminó el trino en el que informó que los niños accidentados en el Guaviare habían sido rescatados - crédito @petrogustavo/X

No obstante, a pesar de que el anuncio del máximo líder del Pacto Histórico generó felicidad en todo el territorio nacional, las Fuerzas Militares dieron a conocer horas después que las autoridades aún no habían establecido contacto alguno con los menores quienes, para ese momento, aún permanecían desaparecidos.

Frente a ello, el máximo líder del Pacto Histórico volvió a publicar otro mensaje en sus redes sociales en el que pedía perdón por haber difundido información errada y confirmaba además que las Fuerzas Militares no habían dado con la ubicación de los menores.

Retractación de Gustavo Petro sobre el anuncio del rescate de menores - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro pidió perdón a las madres de Soacha y Bogotá por los ‘falsos positivos’

En octubre de 2023, en medio de un evento que se registró en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el máximo líder del Pacto Histórico pidió perdón a las progenitoras de las 19 víctimas que dejaron las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Soacha y Bogotá durante 2008, más conocidas como ‘falsos positivos’.

El presidente de la República, Gustavo Petro, pidió perdón a las 19 madres de Soacha y Bogotá que perdieron a sus hijos debido a las ejecuciones extrajudiciales durante 2008 - crédito @RTVCnoticias/X

En aquella ocasión, el mandatario, que llegó con tres horas de retraso, indicó que “como presidente de la República de Colombia, de este que es un gobierno popular, y en el que espero que cambie la mentalidad de elegir al que más mata, si no al que más hace vivir, la política de la muerte, por la política de la vida, del cuidado, en este que es el país de la belleza, por eso ese cambio de política sea posible en la mente y el corazón de la ciudadanía, yo me permito pedirles perdón madres”.

Es válido resaltar que este tipo de casos representan uno de los puntos más críticos por parte de la bancada del máximo líder del Pacto Histórico contra el expresidente Álvaro Uribe, uno de los íconos de la oposición al presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro pidió perdón por casos de feminicidio en Colombia

El 8 de marzo de 2024, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el presidente Gustavo Petro pidió perdón, en nombre del Estado colombiano, por los múltiples casos de femicidio que se había registrado hasta ese momento en el país.

Los feminicidios representan una de las más grandes problemáticas en el territorio nacional - crédito Jorge Torres/ EFE

De hecho, en esa oportunidad, el máximo líder del Pacto Histórico recalcó en que las autoridades no habían actuado con la celeridad que correspondía para frenar esta problemática, que representa uno de los puntos más críticos de su Gobierno.

“Pido perdón en nombre del Estado por no actuar con la celeridad que corresponde ante los casos de feminicidios que se han presentado en todo el país”, indicó Petro.

Gustavo Petro pidió perdón a las víctimas del derrumbe en Rosas, Cauca

En mayo de 2024, cuando el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) ya era de conocimiento público, el jefe de Estado colombiano pidió perdón a las víctimas del derrumbe en Rosas, Cauca, registrado en enero de 2023.

Gustavo Petro pidió perdón a las víctimas del derrumbe en Rosas, Cauca - crédito Presidencia

Y es que ese desastre representó una de las catástrofes más críticas en el suroccidente del país en los últimos años; frente a ello, el máximo líder del Pacto Histórico comentó que “este gobierno les ha incumplido a las víctimas de Rosas”.

Incluso, el jefe de Estado colombiano hizo alusión el escándalo de la Ungrd, hoy encabezada por Carlos Carrillo, asegurando que las autoridades no fueron capaces de “entregar 1.330 millones de pesos a las familias para que tuvieran una finca. Esa plata la tenía la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). Tenían presupuesto y no han podido comprar una finca o varias fincas”.