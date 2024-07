¿Es difícil ser Andrea Petro? Esto respondió la hija del mandatario, que fue blanco de críticas

La primogénita del mandatario colombiano respondió afirmativamente - crédito @rechismes/Instagram

Andrea Petro mantiene un perfil bajo tanto en el ámbito público como en el privado, destacando en ambos por su compromiso con diversos temas sociales. Nacida en el seno de una familia políticamente activa. Su activismo se ha centrado en áreas clave como la igualdad de género, la violencia doméstica y la participación juvenil en la política.

Además de su labor en el ámbito social, Andrea ha sido una firme defensora de las políticas progresistas que caracterizan la plataforma del mandatario colombiano. Ha utilizado sus redes sociales y apariciones públicas para apoyar iniciativas relacionadas con la justicia social, la reforma agraria y la paz, que son pilares fundamentales de la agenda de Gustavo Petro.

La hija mayor del presidente Gustavo Petro suele ser muy activa en sus redes sociales, por lo que constantemente interactúa con sus seguidores y en esta oportunidad abrió la popular caja de preguntas y respuestas. Allí, un seguidor dejó un interrogante que hacía referencia a las dificultades de ser la hija del jefe de Estado, a lo que respondió afirmativamente.

“Sí, no es fácil porque esto a mí me cayó de la noche a la mañana. La verdad ni siquiera preparándome habría estado lista para eso. Porque respire o no respire, hago titulares de la prensa, de chismes, de política, o sea un poco de pendejadas en medio de telenovelas”, aseguró inicialmente.

Agregó que este tipo de situaciones no le quitan el sueño y, mencionó que el hecho de no estar en el país le ha permitido poner los pies sobre la tierra. Esto despertó una ola de comentarios si se habría tratado de una indirecta para alguno de sus hermanos que sí se han visto salpicados por las políticas de su papá.

Por otro lado, aseguró que también al estar lejos del país le permite “poder salir a la calle, no tener escoltas, coger el transporte público, estar con mis hijas, que no se sientan agobiadas es bastante rico. Pero, lo que me pesa un poquito es no poder estar tranquila en mi propio país, no poder ser anónima en mi propio país, es lo más difícil de ser Andrea Petro”.

Finalmente, aseguró que una de las cosas que más le gusta del reconocimiento con el que goza hoy día, es recibir el cariño de la gente, lo que le “da fuerzas para seguir, de resto ahí seguimos, sigo siendo yo”.

Su respuesta generó algunas opiniones en redes en las que se viralizó su contenido, entre las que destacan: “Si no quisiera salir en ‘pendejadas’ no haría ‘cajita de preguntas’, solo digo”; “gracias a tu papá en Colombia tampoco podemos estar tranquilos en nuestro propio país, por fin coincidimos en algo”; “agobiados andamos todos con el gobierno de tu papá”; “imagínate lo que sentimos los colombianos aquí”; “”les habrá lanzado una indirecta a sus hermanos en Colombia”, entre otros.

Así respondió cuando usuario sugirió “matar petristas”

El 9 de mayo, Andrea Petro, hija mayor del presidente de Colombia, denunció públicamente una serie de amenazas directas hacia los seguidores del petrismo, manifestadas a través de una imagen que contenía varias armas de fuego.

“¿Guerra civil? - Tocó hacerle mantenimiento a los juguetes. ‘Petrista que veo en las calles, solo muñecos veo’”, fue la publicación compartida en X (antes Twitter), por un usuario de la red social. La hija del presidente solo apuntó a responder “¿Aquí hay neuronas?”.

La reacción de Andrea Petro no tardó en llegar, al expresar su repudio a través de diversos canales y señaló la gravedad de la situación.