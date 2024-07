Andrea Serna confrontó a Darlyn en el ‘Desafío XX’ y los televidentes elogiaron el temple de la presentadora: “Cizañera, te amo”

Andrea Serna mostró su temple con participante del 'Desafío XX' - crédito cortesía Caracol Televisión

Siguiendo la dinámica de la competencia del Desafío XX, Andrea Serna reunió a las casas para que se despidieran de la persona que dejaría la ciudadela tras la eliminación. Sin embargo, en esta ocasión, la presentadora vallecaucana se robó el show al encarar a una de las participantes, pues cuestionó su comportamiento.

‘Sin pelos en la lengua’, la conductora del reality rompió el protocolo para confrontar a Darlyn, integrante del grupo Omega, pues sabe que no está actuando correctamente como lo menciona.

El carácter fuerte de Andrea Serna fue aplaudido por los seguidores del concurso, quienes elogiaron su temple y determinación a la hora de decir las cosas.

Andrea Serna se llevó todos los aplausos tras enfrentar a Darlyn, participante del 'Desafío XX' - crédito El Desafío/Youtube

En esta ocasión, Serna quiso ir más allá y citó a Darlyn para que contara las razones de sus acciones durante los últimos días de juego con los que está afectando a sus compañeros, haciéndole ver las consecuencias de haber sentenciado a Luisa y el impacto que tuvo tras su salida.

“Darlyn, ¿sientes culpa de haberle puesto ese chaleco a Luisa?”, preguntó Andrea, ‘sin pelos en la lengua’, a lo que la integrante de la casa Beta le contestó: “No siento culpa. Es algo que se habló en el equipo Beta. A estas alturas del juego es difícil sentir culpa, es todo o nada. Jamás me atrevería a decir quién merece o no estar acá. Somos un sueño que se respeta y qué bueno. Las cosas del juego se prestaron para que cuatro personas que no habían portado el chaleco, si no es solamente una vez estuviera allí. Ella sabe muy bien que siempre deslumbró en las pistas y me quedo con esa reina que rompió tantos estereotipos y era mi pollito”.

La justificación de la desafiante generó opiniones divididas, pues en el capítulo anterior se había referido a quienes “no merecían” estar en el reality, contradiciendo las palabras que le dijo a Andrea cuando afirmó que no era quien para decir quién debía continuar o no en el concurso.

La competidora de Omega sufrió una lesión en el brazo durante una prueba física y podría abandonar el reality de pruebas extremas debido a su estado de salud -crédito @caracoltv/Instagram

“Yo sé que eso no va a estar bien visto porque estanos enviando a cuatro personas muy buenas al box, porque creen que vamos a tirar a las cabezas, pero realmente no es eso, realmente son cabezas que llegaron acá en carrito. Sí, muy duro, muy triste, más que todo por Luisa, o sea Renzo y Alejo manejaron el juego hasta este punto como ellos quisieron”, detalló.

“Bien hecho que Andrea Serna le tirara así a Darlyn”, “Andrea Serna se lució preguntándole a Darlyn que si sentía culpable de enchalecar a Luisa”, “Andrea cizañera te amo”, “amé lo que Andrea le preguntó a Darlyn”, son parte de los comentarios que tuvo la publicación a favor de la presentadora.

Andrea Serna se alista para importante viaje

La también modelo y cerradora de contenido caleña es una de las presentadoras más conocidas de la televisión colombiana, gracias a una trayectoria de 26 años tras las cámaras y como parte de populares formatos y programas. Por esta razón, fue tenida en cuenta una vez más para un proyecto internacional.

La presentadora Andrea Serna ya tiene proyecto para después del 'Desafío XX' - crédito @andreasernafotos/Instagram

Tal y como lo confirmó la misma Andrea Serna tan pronto finalice su compromiso con el programa del Desafío 2024, va a conducir los Premios PRODU que, en 2024, celebrarán su octava edición.

De acuerdo con lo que se conoce sobre el evento, en el que se reconocen las producciones más destacadas de la industria audiovisual iberoamericana, se llevará a cabo en Miami (Estados Unidos) entre el 30 y 31 de octubre de 2023. Además, reunirá a más de 500 celebridades y ejecutivos de la industria durante una transmisión de 50 horas.

Serna no será la única responsable de la presentación de los mencionados premios, ya que a su lado también estarán Jimena Gállego (Telemundo), Alan Tacher (Televisa-Univisión) y Ricardo Morán. Precisamente, fue este mismo equipo el que condujo la gala del 2023, en la que recibieron muy buenos comentarios por parte del público.