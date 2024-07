Revuelo en Argentina antes de la final con Colombia en Copa América: Milei habló de privatizar clubes de fútbol

El presidente de Argentina se fue lanza en ristre contra la AFA - crédito AFP

Debido a que el fútbol es el deporte más popular en Argentina, la final de la Copa América —en la que el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Colombia el domingo 14 de julio—, es el tema principal en la opinión pública de estas dos naciones.

Esto ha hecho que los mandatarios de cada país se involucren desde algún aspecto en la previa de la final; en Colombia, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que, sin importar el resultado, el lunes 15 de julio será día cívico, lo que ha generado múltiples reacciones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Por su parte, el mandatario argentino Javier Milei aprovechó el momento para enfatizar su rechazo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con la que ha tenido diferentes inconvenientes debido a su postura sobre la propiedad de los clubes. Cabe mencionar que, en Argentina, los equipos son considerados asociaciones civiles sin fines de lucro, donde el control mayoritario del club está en manos de los socios; aspecto que Milei ha propuesto cambiar en varias oportunidades para permitir una intervención del sector privado.

Es por ello que en su cuenta de X, Milei destacó que los once titulares de la selección argentina juegan para Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y no para clubes con administraciones similares a las de los equipos argentinos. “Si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas, ¿por qué permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SAD tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol”, afirmó Milei.

Milei criticó a la AFA por la final de la Copa América - crédito @JMilei/X

Debido a que esta publicación se hizo viral y que varios hinchas de equipos argentinos criticaron el pensamiento de Milei, el mandatario argentino decidió responderles a algunos de ellos.

En una de sus publicaciones, Milei llamó “pobrecito” a un usuario, argumentando que el modelo actual del fútbol argentino solo está destinado a desaparecer. “Pobrecito… No entiende que es que las SAD sean opcionales… Además, con tu modelo te vas a quedar con una liga de menor nivel, ya que los jugadores irán donde la paguen más… Seguí romantizando la pobreza que así verás la destrucción de los clubes y del fútbol argentino”.

El presidente le respondió a varios usuarios en redes sociales - crédito @JMilei/X

En otra discusión que sostuvo Milei en redes sociales, le indicó a un argentino que la mayoría de los hinchas defendía el modelo actual porque no les perjudica económicamente. Aseguró que si se registrara una inversión del sector privado, el fútbol de su país mejoraría.

“Se nota que sos muy orgulloso con lo ajeno… y obviamente no te interesa la calidad del espectáculo ni el nivel de competitividad de nuestra liga… Tu romanticismo (con lo ajeno) más temprano que tarde matará a nuestro querido fútbol argentino…”, publicó el presidente argentino.

Milei afirmó que el fútbol argentino esta destinado a desaparecer - crédito @JMilei/X

Dentro de los argumentos que tiene el presidente de Argentina sobre su postura de que algunos clubes puedan ser comprados por el sector privado, está que podría registrarse un cambio positivo para la liga profesional. De la misma forma, argumenta que los futbolistas no tendrían que ser vendidos al exterior porque los equipos no tendrían la necesidad económica de negociar con clubes europeos, lo que permitiría a las instituciones competir mejor a nivel internacional.

Sumado a esto, destacó que “la AFA no debería estar por encima de las reglas de otras instituciones del país”.

Las personas que están en contra de este modelo planteado por el mandatario argumentan que gran parte de los clubes en Latinoamérica son dirigidos por privados (por ejemplo, la mayoría de los equipos en Colombia), pero esto no les ayuda a mejorar sus finanzas, ya que esto va acorde con la estabilidad del país y su moneda.