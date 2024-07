María Fernanda Cabal denunció una publicación falsa sobre la Copa América: “Los izquierdópatas no saben qué más inventar”

La congresista de oposición aseguró que la publicación falsa fue inventada por militantes de izquierda - crédito Colprensa y @MariaFdaCabal/X

Colombia y Argentina se enfrentarán por la final de la Copa América 2024 que tendrá lugar en el Estadio Hard Rock Café de Miami, el próximo domingo 14 de junio a las 7:00 p. m. El partido será dirigido por el árbitro brasileño Raphael Claus.

Mientras la selección colombiana participará en su tercera final histórica, Argentina buscará reafirmar su posición como campeones en los ámbitos mundial y continental.

En medio de la expectativa que genera el partido entre ambas selecciones, la senadora María Fernanda Cabal, que ha sido insistente en mostrar su apoyo al combinado nacional en redes sociales, denunció que se usó su nombre para criticar el día cívico decretado por la final del torneo.

La publicación falsa que expuso Cabal dice: “Los mamertos buscan cualquier excusa para no trabajar un lunes, ahora que si Colombia gana la Copa América quieren que el 15 de julio sea festivo, por ese pensar es que se mantienen pobres y seguirán siendo pobres, deberían producir para comer, y aprenderan que el fútbol no alimenta”.

Según la congresista de oposición, dicha publicación en X habría sido creada por quienes no comparten sus posturas políticas, específicamente por militantes de izquierda: “Los izquierdópatas no saben qué más inventar. No solamente he visto todos los partidos, sino que celebro cada triunfo de nuestra @FCFSeleccionCol”

Con la clasificación a la final de la Copa América, en la que Colombia venció a Uruguay 1-0 en el Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte. Ambas selecciones disputaron 90 minutos de alta intensidad, pero gracias a un gol al minuto 39 del primer tiempo por cuenta de Jefferson Lerma, con asistencia de James Rodríguez, Colombia ahora es finalista del torneo más antiguo de selecciones.

María Fernanda Cabal celebró aquel triunfo en su cuenta de X con emotivo mensaje: “Ayer la selección Colombia hizo que nos olvidáramos del amargo momento por el que pasa la patria”, escribió.

Y aprovechó para arremeter contra el actual Gobierno, rechazando lo que considera un periodo de populismo impulsado por Gustavo Petro: “Se derrotó el odio, el resentimiento, la lucha de clases, los discursos inútiles de Petro y su populismo. Ayer este país demostró que Petro no nos representa como nación”.

En otra publicación, la senadora del Centro Democratico agradeció por el logro alcanzado en la Copa América y elogió a la selección Colombia: “Gracias a Dios todo poderoso por esta selección Colombia que lo ha dejado todo en la cancha para darnos esta alegría. Son estos muchachos la muestra de un país disciplinado y trabajador”.

¿Quién pitará la final de la Copa América entre Colombia y Argentina?

La Conmebol anunció los árbitros que estarán presentes en la final de la Copa América 2024. El brasileño Raphael Claus será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre Argentina y Colombia.

Claus estará acompañado en el terreno de juego por sus compatriotas Bruno Pires y Rodrigo Correa, quienes actuarán como jueces de línea. El árbitro paraguayo Juan Benítez será el cuarto oficial, mientras que Eduardo Cardozo ejercerá como quinto árbitro. El sistema de asistencia arbitral por video (VAR) será gestionado por el brasileño Rodolpho Toski, con la ayuda de Danilo Manis, también de Brasil, en el rol de AVAR.

Una de coincidencias en la designación de Claus como árbitro central de la final de la Copa América 2024, que ha causado revuelo entre los hinchas colombianos, es que el brasileño fue juez del partido de Colombia y Argentina en la pasada eliminatoria al Mundial de Catar 2022 y ese fue el último juego que la selección nacional perdió antes de acumular su invicto de 28 partidos.