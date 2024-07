Ex de Miguel Bueno reveló si va a asistir a la fiesta de cumpleaños de Luisa Fernanda W

Carolina Picorios habló del cumpleaños de Luisa Fernanda W y si va a estar presente - crédito @carolinapicorios/IG

La modelo y creadora de contenido Carolina Picorios ha sido tema de conversación en las últimas semanas por su relación pasada con Miguel Bueno, la ruptura y la nueva relación del cantante.

Sin embargo, en las últimas horas ha dado de qué hablar por sus declaraciones recientes respecto a su excuñada, la influenciadora Luisa Fernanda W.

En el espacio de preguntas y respuestas que utilizan los influenciadores en Instagram para interactuar con sus seguidores, Carolina abordó temas sobre su vida privada, incluida su relación con la familia de su exnovio y su posible asistencia al cumpleaños de Luisa Fernanda W en Cartagena este fin de semana del 14 de julio.

Luisa Fernanda W y Carolina Picorios tienen una buena amistad a pesar de que la modelo ya no es novia de Miguel Bueno - crédito @CarolinaPicorios/TikTok

Luisa Fernanda W, prometida del cantante Pipe Bueno y una de las influenciadoras más populares de Colombia, está planeando una gran celebración para su cumpleaños en Cartagena.

De acuerdo con las recientes declaraciones que dio en sus historias de Instagram, La ciudad amurallada será el escenario en el que Luisa, Miguel Bueno y Pipe Bueno van a llevar a cabo un evento que promete ser memorable, reuniendo a amigos, familiares y diversas personalidades del mundo del entretenimiento con el objetivo de celebrar el cumpleaños de la creadora de contenido y de su cuñado.

Ante este anunció, varias personas salieron a preguntarle a Carolina Picorios sobre su relación con Luisa Fernanda W y si asistiría a su fiesta de cumpleaños y la modelo, quien ha mantenido una relación cercana con Luisa a pesar de su ruptura con Miguel Bueno, respondió con sinceridad.

“Obviamente, estaba invitada, pero no sé si vaya a estar por esas fechas en Cartagena. Pero se le ama por siempre y para siempre”, dijo la joven en un video que publicó en sus historias, dejando abierta la posibilidad de su asistencia, pero sin confirmar su presencia debido a compromisos en su agenda.

Carolina Picorios aseguró que está invitada al cumpleaños de Luisa Fernanda W, pero no confirmó su asistencia - crédito @notitalencol/IG

La respuesta de Picorios no tardó en viralizarse en redes sociales, generando un debate entre los internautas. Por un lado, algunos usuarios opinan que no sería apropiado que la modelo asistiera al evento, dado que ya no tiene una relación con Miguel Bueno. Sin embargo, otros defendieron su posible asistencia, argumentando que la amistad entre Carolina y Luisa no debería verse afectada por su ruptura con Miguel.

La relación de amistad entre Carolina Pico Ríos y Luisa Fernanda W ha sido notablemente estrecha. Ambas influenciadoras han compartido momentos juntas en sus redes sociales, demostrando un vínculo que va más allá de las circunstancias amorosas. La invitación de Luisa a su fiesta de cumpleaños es una prueba de la fortaleza de esta amistad, a pesar de los cambios en la vida sentimental de Carolina.

Sin embargo, la mayoría de los comentarios y reacciones han sido en contra de la posibilidad de que llegue al lugar, ya que el cantante de música urbana ahora está empezando a sostener una relación sentimental con la creadora de contenido, Ornella Sierra, a quien conoció en La casa de los famosos Colombia.

Carolina Picorios dejó por encima la amistad que tiene con Luisa y aseguró que podría asistir a la celebración de cumpleaños de Luisa Fernanda W - crédito @carolinapicorios/IG

Además de hablar sobre su relación con Luisa Fernanda W, Carolina también respondió a preguntas sobre la relación amorosa entre su exnovio Miguel Bueno y Ornella Sierra. La modelo ha manejado con diplomacia las preguntas sobre este tema, enfocándose en su propia vida y proyectos.

Mientras se acerca la fecha del cumpleaños de Luisa Fernanda W, queda la incertidumbre sobre si la exnovia del hermano menor de Pipe Bueno podrá asistir a la celebración en Cartagena. La modelo ha dejado claro que su asistencia depende de su disponibilidad, pero su cariño y aprecio por Luisa no están en duda.

Con sus palabras dejó en firme que la amistad con su excuñada sigue siendo una parte importante de su vida, independientemente de su relación con Miguel Bueno.