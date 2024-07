Yina Calderón reveló los “retoquitos” a los que se sometió en su camino a ser reina: “Siento que quedé muy natural”

La empresaria confesó que siente que se ve "muy natural" - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Yina Calderón es conocida en el mundo del entretenimiento en Colombia, conocida por su participación en realities y su presencia en las redes sociales. La empresaria ganó reconocimiento al formar parte del programa Protagonistas de Nuestra Tele en 2013. Desde entonces, ha mantenido una presencia constante en los medios de comunicación y plataformas digitales.

A lo largo de su carrera, destaca como una influencer activa, compartiendo aspectos de su vida personal y profesional con sus seguidores. En repetidas ocasiones, su cuenta de Instagram ha sido un medio clave para mantenerse en contacto, pero también ha sido bloqueada por el contenido que allí replica, teniendo en cuenta sus polémicas.

En el ámbito empresarial, Calderón ha incursionado en diversos negocios, incluyendo una línea de fajas y productos de belleza, que han tenido una considerable aceptación en el mercado colombiano. Recientemente, anunció que se sometería a unos retoques estéticos con miras a su deseo de convertirse en representante de su departamento, Huila.

Entre estos cambios se incluyen la rinoplastia y la modificación de sus labios y pómulos laterales: “Yo nunca me he dejado inyectar la cara, es la verdad, soy reacia a eso, por todo lo que me ha pasado con los biopolímeros”. Han pasado varios días desde que entregó su anuncio y a través de su cuenta de Instagram confirmó que ya pasó por el quirófano.

Qué procedimientos se hizo Yina Calderón

En sus primeras publicaciones no especificó los cambios a los que sometió su rostro, pero el jueves en horas de la tarde, confirmó que fue una intervención en su nariz, comisuras de los labios, relleno, perfilamiento de rostro y se eliminó las ojeras. Todos estos procedimientos fueron realizados por la doctora María Camila Martínez, una destacada médica estética con una amplia formación en el campo.

“Sí, me realicé algunos procedimientos en mi rostro. Me hice la nariz, me perfilé los labios –no estaban así–, me perfilé los laditos del rostro. Todavía tengo inflamadito aquí, pero es normal. Me quité las ojeras y me rellené los surcos que tenía “, indicó inicialmente la polémica empresaria.

Después de esto, aseguró que fueron muchos los procedimientos a los que se sometió, pero “siento que quedé muy natural, que me veo linda … pero la doctora es la mejor, logró darle al rostro una armonía que necesitaba”. En el contenido que replicó Calderón en sus redes sociales, aparece vistiendo un babydoll en color rojo con encajes, tacones rojos y se logra apreciar que ya logra dominar a la perfección los tacones.

Los comentarios no tardaron en aparecer, pues los internautas rápidamente reaccionaron con afirmaciones como: “Siendo honestos, a pesar de ser ella, quedó muy bien, esperemos que no le vaya como en otras”; “tan natural como los endulzantes de la coca cola”; “no sé si quedó ‘natural’, pero mal no se ve”; “cuál será el concepto de ‘natural’ para Yina”, entre otros.

Polémicas en redes sociales

Yina también ha estado en el ojo público debido a varias controversias relacionadas con sus cirugías estéticas y su conducta en redes sociales. Estos eventos han generado tanto críticas como apoyo, manteniéndola en el centro de la conversación mediática.

A través de múltiples entrevistas y publicaciones, Calderón ha defendido su derecho a la autodeterminación y ha hablado abiertamente sobre los desafíos y las críticas que enfrenta en su vida personal y profesional.

Ha protagonizado enfrentamientos con figuras como Epa Colombia, Andrea Valdiri, La Liendra y otros creadores de contenido.