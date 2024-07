Tatán Mejía cuestionó a los hinchas tras victoria de la selección Colombia: “Están locos”

El bicicrosista no ocultó su emoción tras el paso de la selección Colombia a la final de la Copa América - crédito Daniel Bartel/USATODAYSports

La selección Colombia se clasificó a la final de la Copa América. Luego de una verdadera lucha en el terreno de juego del estadio Bank of America de Charlotte, Carolina del Norte, los dirigidos por Néstor Lorenzo consiguieron su tiquete para la instancia definitiva del certamen continental tras vencer 0-1 a los charrúas, que partían como favoritos a quedarse con el campeonato.

Y es que una vez el juez central del partido, el mexicano César Ramos, decretó el final, todo fue algarabía, tanto en las tribunas del estadio norteamericano, colmadas en su mayoría por hinchas de la selección Colombia, como en todo el territorio nacional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La situación no era para menos; el seleccionado patrio sentenció su regreso a una final de Copa América 23 años después, llamando la atención de incluso quienes no tienden a ver fútbol habitualmente.

Colombia se impuso a Uruguay en las semifinales de la Copa América - crédito Tim Nwachukwu/Getty Images

Tal es el caso del bicicrosista Sebastián Mejía Uribe, más conocido como Tatán Mejía, que no pudo ocultar su emoción ante el triunfo de la Tricolor. El manizaleño vivió el partido frente a los charrúas como miles de hinchas colombianos alrededor del mundo, llegando a afrontar hasta complicaciones médicas producto de la tensión que se vivió.

Así lo hizo saber a través de sus redes sociales, en las que llegó a cuestionar a quienes tienden a hinchar por equipos de fútbol semana tras semana.

“¿Esto es lo que siente la gente que le gusta el fútbol cada miércoles y cada domingo? ¡Están locos, están locos! Ustedes, hinchas del fútbol, están locos. Yo no quiero volver a vivir esta m... en mi vida. Me está doliendo el estómago, estoy estresado, estoy cansado, estoy agotado. ¿Cómo hace la gente? De verdad”, comentó el caldense.

La situación que vivió Tatán Mejía sería la misma de miles de fanáticos que llegaron los principales lugares de las ciudades más importantes del país para observar el partido frente al seleccionado uruguayo y, por ende, la clasificación a la final de la Copa América.

Así las cosas, miles de colombianos celebraron hasta altas horas de la madrugada el triunfo, situación que no se registraba desde 2014, cuando, al igual que la jornada del 10 de julio de 2024, hinchas de la selección nacional salieron a las calles para festejar cada una de las victorias del equipo dirigido por José Néstor Pekerman en la Copa del Mundo disputada en Brasil.

Colombianos celebraron hasta altas horas de la madrugada el paso a la final de la Copa América - crédito Carlos Ortega/ EFE

Lo único cierto es que el equipo colombiano volvió a derrotar a Uruguay en una instancia definitiva. No más en los últimos 10 años, la Tricolor se impuso a los charrúas en los octavos de final del mundial de Brasil 2014, con aquel recordado gol de James Rodríguez, así como en los cuartos de final de la Copa América 2021, cuando en una recordada tanda de penales, los entonces dirigidos por Reinaldo Rueda se clasificaron a semifinales contra Argentina.

Cuándo será la final de la Copa América

El decisivo encuentro se llevará a cabo el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, a las 7:00 p. m. Este estadio, con una capacidad para 65,300 personas, ha sido seleccionado como la sede del evento final, luego de haber albergado previamente dos partidos durante la fase de grupos: el Uruguay vs. Panamá del grupo C y el Argentina vs. Perú del grupo A.

El Hard Rock Stadium, conocido por su versatilidad como escenario multideportivo, ha sido sede de eventos destacados a lo largo de los años. La infraestructura ha acogido importantes competiciones como el torneo de tenis Masters 1000 de Miami, la Fórmula 1 y seis ediciones del Super Bowl.