Jenny López, novia de Jhony Rivera, habló de su relación con Luisa Fernanda W: “Me da pena molestar”

En medio de todos los acontecimientos que pasan en el universo de la música y las redes sociales, las relaciones entre figuras públicas son una de las cosas que más capturan la atención de los seguidores.

Por eso, recientemente, la cantante caucana Jenny López, que se perfila como estrella de la música de despecho, reveló detalles sobre cómo es su cercanía o amistad con la creadora de contenido Luisa Fernanda W, prometida del también artista Pipe Bueno.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas que muchos famosos utilizan en sus perfiles de Instagram para interactuar con sus seguidores, la novia del cantante Jhony Rivera respondió a una de las dudas que, al parecer, más le han hecho sus fanáticos.

Gracias a que López ha estado muy activa en sus redes sociales, pues en los últimos días ha estado compartiendo momentos de interés de sus seguidores, entre los cuales están su visita a República Dominicana junto a su pareja y a otras figuras, como Pipe Bueno, Miguel Bueno, Luis Alfonso y Arelys Henao, quienes también estuvieron presentes en la gala de los Premios Heat, varias personas han aprovechado para indagarle por diferentes temas.

Lo anterior, especialmente porque Jenny ha generado mayor interés por parte del público debido a que está creciendo en el mundo de la música de despecho, un género que ha ganado popularidad en los últimos años y también por la relación sentimental que sostiene junto a Jhony Rivera.

Ese incremento en reconocimiento ha hecho que le pregunten por su trabajo musical y también por detalles de su vida familiar, social, entre otros.

Durante este viaje, López aprovechó un poco de tiempo libre para interactuar con sus fans en Instagram, donde acumula 740.000 seguidores. De esta manera fue que una seguidora le pidió que compartiera cómo ha sido su relación con Luisa Fernanda W en las ocasiones en que han coincidido y la respuesta de López sorprendió.

“He tenido la oportunidad de coincidir en diferentes oportunidades, en conciertos; incluso, hemos ido a Rancho MX y hemos tenido la oportunidad de comer con ellos. Luisa es una mujer muy linda y muy amable, solo que personalmente a mí me da pena como molestar; yo sé que ella es muy sencilla y no tendría problema en darme la foto, pero yo no me animo a pedirle foto,” confesó Jenny López.

La joven de 21 años, quien recientemente cumplió uno de sus sueños al comprar un automóvil con el fruto de su esfuerzo, indicó que tiene una percepción positiva respecto a la forma de ser de Luisa Fernanda W, destacando la sencillez y amabilidad de la influenciadora.

Sin embargo, no ha sido capaz de tener mayor acercamiento a ella, incluso si están en el mismo espacio. De todas formas, y a pesar de su propia timidez, López valora las ocasiones en que ha podido compartir con Luisa, resaltando su carácter accesible y amigable y prometió que en una próxima le va a pedir fotos juntas.

Ambas mujeres, exitosas en sus respectivos campos, encuentran puntos de encuentro en eventos musicales y sociales, donde el respeto mutuo son evidentes, pero no han tenido mayor relación.

La revelación de Jenny López sobre su relación con Luisa Fernanda W ha sido recibida con apoyo por parte de sus seguidores, quienes ven posible una amistad genuina entre las dos mujeres que están el mundo del entretenimiento.

“Tan Bella. Pero a ella se nota su sencillez y los buenos valores que tiene”, “Nos quedó claro que todo es cuestión de oportunidad”.

Con ambas trayectorias en ascenso, es probable que los seguidores de Jenny y Luisa vean más colaboraciones y momentos compartidos entre estas dos talentosas mujeres. La relación que están empezando a tener, por la unión de sus parejas sentimentales en el canto, no solo enriquece sus vidas personales, sino que también ofrece más contenido para la esfera pública.