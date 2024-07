Estiwar G, ex participante de ‘MasterChef”, criticó a los hinchas de la selección Colombia en la Copa América: “Uno dice ‘¿Ese man cómo llegó a Estados Unidos?’”

El influencer también envió un mensaje para que la hinchada tricolor anime a la Selección Colombia

El influencer colombiano Estiwar G publicó un video en el que analiza y cuestiona el comportamiento de los aficionados de la selección Colombia durante los partidos de la Copa América celebrados en Estados Unidos.

En su mensaje, el exparticipante de ‘Master Chef Celebrity’ destacó que, aunque los hinchas colombianos han demostrado ser de los más numerosos y constantes en asistencia a los encuentros, falta el entusiasmo y la pasión que se espera de ellos.

El influencer señaló que los seguidores de Colombia no están liderando cánticos ni creando una atmósfera vibrante en los estadios. Durante la transmisión del video, Estiwar G se preguntó que “¿Dónde están los cánticos? ¿Dónde están los barristas? Necesitamos inventar algo para cantar en el estadio”.

“Hay algo que no me trama de los partidos de la Selección Colombia. Nosotros somos los de mejor asistencia, los que llenamos, pero esos partidos y la hinchada de Colombia, colombianos, ¿¡dónde están los cánticos!?, ¿dónde están los barristas?... Hay que inventarse algo, perros, para cantar en el estadio, y no me venga con el cuento de ‘ay, es que el público allá es diferente’, socio, y ahí está en esas transmisiones se ven severas pirañas que uno dice ‘¿Ese man cómo llegó a Estados Unidos?’”.

El influenciador colombiano publicó un video en el que subraya la necesidad de un mayor entusiasmo por parte de la afición en los estadios - crédito @FCF/X

Según su crítica, hay que buscar que los aficionados colombianos mantengan el nivel de energía y apoyo que históricamente han caracterizado a la hinchada.

Este video se difundió a través de varias plataformas digitales y generó diversas reacciones en las redes sociales, donde otros seguidores de la selección también expresaron sus opiniones. Algunos coincidieron con Estiwar G, mientras que otros defendieron el comportamiento actual de los aficionados, señalando que el ambiente puede variar dependiendo del contexto y la evolución del encuentro deportivo.

Los partidos de la Selección Colombia en la Copa América de este año han sido seguidos tanto en Colombia como por la diáspora en Estados Unidos, reflejando una fuerte conexión y apoyo hacia el equipo nacional, por sus seguidores y fanáticos de otras nacionalidades.

Sin embargo, la crítica de Estiwar G apunta a una percepción de disminución en la intensidad del apoyo vocal dentro del estadio.

Gobernador de Bolívar anuncia día cívico en redes sociales si Colombia vence a Argentina

Después de la semifinal de la Conmebol Copa América USA 2024, varios gobernadores de la costa Caribe colombiana han prometido un día cívico si Colombia gana la final del torneo. Yamil Arana, gobernador del departamento de Bolívar, fue el primero en anunciar esta medida a través de su cuenta en la red social X. La iniciativa ha sido apoyada por los gobernadores de Córdoba, Sucre, Santander y Tolima.

Gobernaciones se dejaron contagiar por la fiebre del fútbol en la final de la Copa América - crédito montaje realizado con imágenes de la Esap y John G. Mabanglo

La final de la Copa América se llevará a cabo el domingo 14 de julio a las 7:00 p.m. hora de Colombia, enfrentando a la selección colombiana contra Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami. Este evento ha generado gran entusiasmo y movilización en las ciudades costeras como Cartagena, Sincelejo, Riohacha, Santa Marta y Barranquilla.

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Néstor Lorenzo, ha logrado una racha histórica de 28 partidos invictos. El triunfo más reciente fue una victoria por 1-0 contra Uruguay en el Bank of America Stadium en Charlotte, asegurando el pase a la final y superando el récord anterior mantenido por el entrenador Francisco Maturana.

Según difundieron diversos medios, la emoción se ha extendido más allá de la costa, llegando a departamentos en el centro del país. Se espera que si Colombia gana, las celebraciones sean masivas y prolongadas, reflejando el orgullo y apoyo a la selección nacional.

Final de Copa América: Argentina vs Colombia en Miami el 14 de julio

Argentina se enfrentará a Colombia en la final de la Copa América el próximo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido está programado para las 21:00 horas (Argentina). El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este evento tras superar a Canadá por 2-0 en la semifinal.

Colombia ganó su pase a la final al vencer 1-0 a Uruguay. Argentina busca su cuarta consagración consecutiva en torneos internacionales importantes, habiendo ganado la Copa América 2021, la Finalissima y la Copa del Mundo. Scaloni ha sido el entrenador en este período exitoso, que intenta sumar otro trofeo a su gestión.

El camino de Argentina hacia la final no fue fácil; eliminaron a Ecuador en los penales en los cuartos de final, con Dibu Martínez destacándose al atajar varios disparos. En la fase de grupos, Argentina venció a Canadá (2-0), Chile (1-0) y Perú (2-0), terminando como líderes de su zona.