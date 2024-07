Enrique Gómez ‘estalló' por libertad de Salvatore Mancuso y pidió dejar de negociar con “criminales”

Enrique Gómez aseguró que el presidente Gustavo Petro busca regresar el país a "los violentos" - crédito @Enrique_GomezM/X

La salida de la cárcel La Picota del exparamilitar Salvatore Mancuso no cayó bien. Una jueza de Justicia y Paz decidió cancelar todas sus órdenes de captura y ahora mismo no está siendo requerido por ninguna autoridad judicial que le impida estar privado de la libertad. Además, el presidente Gustavo Petro lo nombró como gestor de paz para que aporte con la verdad al país. Sin embargo, su libertad ya motivó a algunos a movilizarse en contra de las negociaciones de paz con actores armados.

Uno de ellos es el líder del partido de Salvación Nacional, Enrique Gómez, que a través de sus redes sociales criticó al ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que dio declaraciones ante los medios de comunicación luego de cumplir un día en libertad: “Mancuso: De asesino, terrorista y narco a celebridad que revictimiza a las miles de familias a las que dejó sin algún miembro. No más negociación con criminales. #ALasCalles20Julio”, aseveró el excandidato presidencial en X (antes Twitter).

Enrique Gómez calificó a Salvatore Mancuso como una "celebridad que revictimiza" - crédito @Enrique_GomezM/X

Asimismo, en un video advirtió que el Gobierno Petro está adelantando un “acuerdo nacional” con los “bandidos, mafiosos y guerrilleros” y ahora, con la salida de Mancuso de la cárcel La Picota, se añade un nuevo “recluta” a la lista. Pues, actualmente se están llevando a cabo conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.

Ahora bien, la idea de que el exparamilitar sea gestor de paz involucra su participación en la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, por lo que le corresponderá contribuir con el esclarecimiento de los hechos relacionados con el conflicto armado. Sin embargo, desde la perspectiva de Enrique Gómez, el exlíder de las AUC no aportará nada a los esfuerzos de paz.

“No va a contribuir a la paz, sino a arreciar las peleas territoriales entre mafiosos, entre guerrilleros y entre todos aquellos factores de violencia que tienen hoy al pueblo colombiano de rodillas, porque el pueblo colombiano está de rodillas iguales de mal que en los noventa”, aseveró el político en un video.

Salvatore Mancuso aseguró que empezará a trabajar como gestor de paz - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Informó que en departamentos como Huila, por ejemplo, se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia; hay reportes de “pescas milagrosas” que, según anticipa, podría continuar presentándose en el territorio nacional. Argumentó su predicción indicando que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el mismo jefe de Estado, están siendo indiferentes con la inseguridad del país. Incluso, señaló al primer mandatario de querer tener a la ciudadanía bajo el yugo del temor por la violencia ejercida por los actores armados.

En ese sentido, enlistó las razones por las cuales se manifestará el 20 de julio, día en que empieza una nueva legislatura y se instala el Congreso de la República; además, fecha en la que Gustavo Petro invitó a marchar en defensa de la reforma agraria.

Enrique Gómez aseguró que Gustavo Petro está siendo indiferente ante la realidad de violencia de Colombia - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

“El 20 de julio yo sí marcho, yo camino y me expreso y protesto para la defensa de la Constitución, y para que las instituciones defiendan la vida, honra y bienes de todos los colombianos, porque la tranquilidad que conquistamos nos costó muchísimas vidas y recursos durante muchos años, para que este gobierno venga a entregarle de nuevo el país a los violentos”, indicó Gómez.

Por su parte, Mancuso, en las declaraciones que brindó a los medios, aseguró que no tiene justificación para los crímenes que cometió en contra de la población. Sin embargo, reiteró que ya saldó sus deudas con la justicia, por lo que tiene derecho a gozar de su libertad.

“El señor presidente me designó gestor de paz muy amablemente, cosa que agradezco la oportunidad para poder trabajar por el país. Básicamente, el levantamiento de órdenes de captura en mi contra se hace porque cumplí, no le debo nada a la justicia colombiana, no le debo nada a la justicia de ningún país del mundo. Así que ahora que he recuperado la libertad, esa gestoría de paz que me impidieron ejercer por una prolongación ilegal y arbitraria de la privación de mi libertad, hoy empezaré a trabajar en ello”, aseveró el exparamilitar.