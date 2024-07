Margarita Ortega confesó como se enfrenta a los 50 años: “Hay que hablar abiertamente de esto”

Los cambios que sintió Margarita Ortega la llevó a querer conocer más sobre la mediana edad - crédito margaritamariaortega/Instagram

La actriz y presentadora Margarita Ortega compartió detalles de cómo ha enfrentado cumplir 50 años y los desafíos que ha tenido para entender los cambios que ha tenido luego de llegar a la mediana edad.

Por tal motivo, con el fin de comprender y lograr que otras mujeres entiendan lo que sucede con su cuerpo y mente, la presentadora del Noticiero 1 CM&, utiliza sus redes sociales como plataforma para conversar con expertos y así normalizar lo que sucede a su edad.

Así lo explicó en una entrevista para el programa La red del Canal Caracol, en el que se refirió a lo que significó para ella los cambios físicos y de ánimo que tuvo desde que cumplió cuarenta años, una edad que, según explicó, puede significar que la sociedad deje a las mujeres a un lado.

“Estoy atravesando la mediana edad hace mucho rato y esto lo comenzamos a vivir las mujeres después de los 40 años y me sentía muy sola en este camino porque siento que las mujeres tenemos una voz que se ha fortalecido hasta una cierta edad, pero después de los 40 años, la misma sociedad se encarga de dejarnos a un lado y se nos pone como en un esquema de mujeres que ya no sirven”, comenzó por explicar la presentadora.

La presentadora aseguró que espera contribuir de manera positiva a las mujeres a través de sus redes sociales - crédito @margaritamariaortega/Instagram

En ese sentido, Margarita Ortega aseguró que cuando una mujer cumple 50 años comienza a ser vista como “la cincuentona, al menopáusica, la histérica, la no sé qué”, un hecho que la llevó a pensar que no solo ella estaba pasando por ese cambio.

Uno de los cambios que compartió la presentadora estuvo relacionado con la falta de energía, lo que, según explicó, la llevó a visitar varios especialistas, dado que “tuve una época en la que no tenía energía y trataba de levantarme en las mañanas y decía: ‘Pero es que no puedo con la vida’, y empecé a buscar ayuda profesional, fui donde un internista, fui donde un psicólogo y todo salía bien”.

Esa experiencia la llevó a entender que cambios como “subir 7 kilos de la noche a la mañana, no tener energía, tener calor” era algo normal, y así poder normalizar lo que sucedía al tomar consciencia de lo que sucede con el pasar de los años.

Margarita Ortega creó Mujeres 50 , un espacio para hablar de los cambios de la edad - crédito margaritaortega50plus/Instagram

“Qué bonito ser parte de la primera generación de mujeres en el mundo entero que está hablando de este asunto, todavía a las mujeres les da pena normalizar el abanico y decir que tienen calor, y hay que hablar abiertamente de esto y quitarle los tapujos a este asunto”, aseguró la presentadora.

Por eso, con el fin de buscar ayuda para ella y las demás mujeres que se encuentran pasando por lo mismo, Margarita Ortega creó Mujeres 50+, un espacio en el que conversa con expertos sobre temas relacionados a mujeres de la mediana edad.

Al respecto, la presentadora aseguró que, aunque no es profesional de la salud, sí busca conversar con personas que le permitan comprender la información de lo que sucede con su cuerpo y contribuir a través de sus redes sociales con un mensaje que tenga contenido positivo y de valor.

Margarita Ortega aseguró que se siente feliz de ser parte de la primera generación de mujeres que habla abiertamente de la edad - crédito @margaritamariaortega/Instagram

“Yo no soy profesional de la salud, para eso hay gente que se ha matado y quemado las pestañas durante 10, 12, 15 años, especialistas, ahora, lo importante es poder acceder a esta información y que esto tenga una lógica, un servicio social y en las redes sociales, por lo menos en lo personal, pero si esto no tiene un sentido, pues no vale la pena y es una información que estoy intentando llevar semanalmente con especialistas”, concluyó la presentadora.