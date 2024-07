Tras experiencia fuera de lo común, hombre sostiene que existe un portal al multiverso en Usme

Su actitud y físico eran iguales a los de su hijo, a pesar de la diferencia de edad tan marcada - crédito montaje realizado con imágenes de Colprensa y Pxfuel

Entre los buses y estaciones del sistema articulado del Transmilenio existen leyendas urbanas, aunque pocas como la compartida en un programa de radio por un sujeto que, a inicios de junio, se habría encontrado con la versión adulta de su hijo de siete años.

Mientras esperaba una de las rutas que salen de la localidad de Usme “se me acercó una persona idéntica a mi hijo, pero de, aproximadamente, 22 años y me preguntó: papá ¿Dónde se toma el alimentador número tal?... mi mujer estaba al lado y me dijo: ese es su hijo, pero yo le respondí que no podía ser porque mi hijo tiene 7 años”.

Una vez superaron su estado de shock, caminaron tras él con la intención de alcanzarlo, pero terminó perdiéndose entre los vagones de la estación y no lograron preguntarle cómo se llamaba ni de dónde venía.

Quien compartió la historia y su pareja afirman que era la misma persona, aunque con una edad distinta - crédito @Dani3palacioss / TikTok

De entre todo, lo que más sorprendió a la pareja fue cuando el joven llamó “papá” a quien compartió la historia y que especula: “No me atrevería a decir que se trata de un tema de reencarnación, pero sí la visita de alguien que vino del futuro”, explicó en el programa El Cartel.

Según el conductor, Daniel tres Palacios, “parece un multiverso... se mezclaron dos universos, para que me entiendan, en ese momento. En el otro universo su hijo ya está grande, se mezclaron (los universos) y por eso lo reconoció y le dijo papá, muy normal y siguió su camino, suena muy loco, pero hay gente que cree en eso”.

Además, de acuerdo con su compañero de panel: “Ese tipo de cosas también van atadas a los famosísimos glitchs, como el pájaro que se queda quieto, el carro que sale de la nada, todo ese tipo de cosas que parecen errores en la matrix y tienen algo de lógica y física, porque todo eso viene explicado no solo por rumores o teorías de conspiración, sino también por explicaciones físicas que profesionales del tema han explorado y dado a conocer como probabilidades”.

Los presentadores del programa relacionaron su experiencia fuera de lo común con los llamados glitchs o errores en la matrix - crédito Felipe Caicedo / Reuters

Desde entonces, no volvió a tener más contacto con él en su versión adulta, “lo único que hice fue llamar a la mamá del niño y preguntarle si él estaba bien y, de hecho, sí, pero hay está mi pregunta ¿si vienen del futuro y habla o interfiere con las personas del presente no se cambarían las cosas?”.

Una historia que no pasó desapercibida en redes sociales, en donde el presentador decidió compartirla con sus seguidores: “El solo hecho de estar en Usme es un multiverso”, “En Usme hay un agujero de gusano, porque sales de allá a las seis de la mañana y llegas a Bogotá a las cinco de la tarde”, “Nadie cree estas cosas hasta que no le suceden... yo entré una vez a un portal con un perro y logré volver, pero él no”, “Me pasó algo similar estando en la terminal de transportes de Bogotá. Viajaba de regreso a mi pueblo y vi a un niño idéntico a mi hijo”.

Quien compartió la historia se pregunta si su encuentro podría transformar el futuro - crédito Colprensa

