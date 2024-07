‘MasterChef Celebrity Colombia’: Piter Albeiro reveló cómo le pagan a los participantes

Piter Albeiro habló sobre lo que cobran los participantes de 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito redes sociales

Piter Albeiro se consagró como uno de los humoristas más reconocidos del país por su sarcasmo y carisma que transmite a todos sus seguidores en redes sociales. El comediante también se ganó el corazón de los colombianos por su participación en la primera edición, en 2018, de MasterChef Celebrity Colombia, en la que obtuvo el primer lugar y el jugoso premio de $200.000.000 otorgado por el Canal RCN

Con el regreso de la sexta temporada a las pantallas del país y el constante aumento de su popularidad, el humorista de 47 años reveló cómo los participantes negocian su sueldo al momento de entrar a la competencia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En el pódcast Hablando miércoles, el comediante habló sobre uno de los temas tabú de la competencia; cuánto ganan los concursantes y cómo el canal de televisión colombiano cancela los montos que exigen los famosos por su participación en el reality gastronómico.

Durante el programa, también explicó que “cuando a cada talento lo llaman para ‘MasterChef’, el manager es la persona encargada de hacer el negocio”. Asimismo, dio a conocer la manera en la que RCN negocia los pagos a los cocineros. “Allá pagan por semana, así dures un solo día de la semana, te pagan la semana completa”.

Otro secreto de la competencia que reveló fue la fecha del pago, pues muchos televidentes creen que a medida que transcurre el programa los contendientes reciben su paga. Sin embargo, la realidad es diferente.

El comediante comentóvarios secretos de la competencia - crédito @piteralbeiro/Instagram

Piter Albeiro confesó que el contrato se cobra al finalizar la emisión del programa. Igualmente, dijo que los competidores le entregan una factura a los encargados del área financiera del programa, especificando al detalle el valor a cancelar dependiendo el número de semanas y las condiciones establecidas.

“Cuando hay un eliminado por semana, el que va saliendo pasa su cuenta de cobro: ‘Mire, estuve tres semanas, dije que iba a cobrar X cantidad por semana y me deben tanto’. Y te pagan”, indicó.

El humorista justificó la manera de negociar de las celebridades, pues al ser figuras públicas invierten su tiempo y prestan su imagen para que el programa se lucre de su participación. Por eso, recomendó a los participantes de las próximas temporadas de MasterChef Celebrity Colombia tener en cuenta el tiempo que invertirán en grabaciones y las oportunidades que no aprovecharán por estar involucrados en el proyecto, al momento de negociar su contrato.

Otro de los temas que abordó en el pódcast fue el salario que recibió a lo largo de su participación en el programa. Aunque no quiso revelar la cifra exacta, sí mencionó que obtuvo un jugoso sueldo gracias al negocio que hizo su exmanejadora.

“Cuando terminó el 2017 era de los comediantes que más llenaba y más cobraba, por 2 horas de show cobré 40 o 50 millones de pesos, pues toda una semana aquí metido espero ganar bien”, dijo.

¿En qué se gastó la plata de Masterchef?

El comediante Piter Albeiro reveló en que se gasto el premio de 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito: @PITERALBEIRO / Twitter

El ganador de la primera temporada de MasterChef Celebrity Colombia aseguró que invirtió el premio de $200.000.000 en dos proyectos. En primer lugar, Albeiro hizo una inyección económica a la empresa de renta de carros que tiene funcionando en Estados Unidos, mientras que otra parte de la compensación la usó en obras sociales.

“Soy juicioso con el dinero e invertí una parte en mi compañía de renta de carros (...) Siempre he dejado algo para obras sociales, aunque no me gusta hacerlo para tomarme fotos, de verdad las hago de corazón. Que no se sepa es mejor”, comentó el humorista. Aunque Albeiro llegó al concurso como uno de los participantes más débiles, en el transcurso de la competencia creó una estrategia de juego que lo llevó a ganar la final que disputó junto a Estefanía Borge y Variel Sánchez.