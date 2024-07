Gobernador de Antioquia entregó detalles de cómo beneficiará la autonomía fiscal a las regiones de Colombia

Andrés Julián Rendón entregó detalles de los beneficios que conlleva la autonomía fiscal regional - crédito Colprensa

A través de la resolución 6343, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio el espaldarazo a la propuesta del referendo de autonomía fiscal para las regiones en Colombia, liderada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Lo consiguiente es recolectar, en un lapso de seis meses, 4′000.000 de firmas y certificar por lo menos 2′000.000 para que pase a debate en el Congreso de la República.

Al respecto, el gobernador de Antioquia indicó que el referendo, por el cual se incluirá a la ciudadanía en la decisión de avanzar con la autonomía fiscal regional, hace parte de un mecanismo necesario, en vista de que la propuesta no ha tenido el suficiente trámite por el actual Gobierno y sus antecesores.

“Celebro que esto se lleve a discusión directa con los ciudadanos, porque ni el Gobierno nacional de ahora ni los que lo han antecedido ni tampoco el Congreso, han sido capaz de sacar reforma alguna que profundice la descentralización. Es importante el referendo, que fue una iniciativa en la que yo participé como candidato en toda Antioquia y en distintos sectores del país”, afirmó el gobernador en entrevista con Blu Radio.

Además, resaltó la importancia de concientizar a los ciudadanos en el destino de sus impuestos que, según él, son derrochados por el Gobierno central. “Es algo que será importantísimo que lo refrenden los ciudadanos, que ellos puedan decidir qué se hace con buena parte de la tributación que emana de su esfuerzo y que hoy va al derroche del Gobierno central y cómo se podría corregir para que eso se quede en las regiones. Es una definición fundamental y esa es la bondad de un mecanismo de participación ciudadana, como lo es el referendo”, complementó en la entrevista.

Del mismo modo, mencionó la relevancia de que los impuestos directos permanezcan bajo la administración de los gobiernos subnacionales, ya que esto previene la evasión y facilita una mayor independencia financiera. Asimismo, propone que los gravámenes sobre la renta y el patrimonio deberían pertenecer a los departamentos en su totalidad, para posteriormente distribuirlos equitativamente entre los municipios.

“A mí lo que me parece que es importante de esta iniciativa es que la tributación directa se quede definitivamente en manos de los gobiernos subnacionales y por esa vía se profundice la descentralización”, complementó al medio citado.

Adicionalmente, el gobernador reconoció que la descentralización hace parte de la “deuda” con las regiones del país y enfatizó en la necesidad de que se dé vía a las herramientas fiscales para que los departamentos identifiquen las exigencias que requieren como territorio.

“A mí me gusta que en el país distintas personas estén buscando profundizar el camino de la descentralización, que es una deuda que tenemos con las regiones en Colombia. Realmente, nosotros escogimos tener como nivel intermedio de Gobierno los departamentos, pero, como lo dijo Humberto de la Calle, a los departamentos no se les dotó de herramientas fiscales que les permitiera conocer las exigencias del territorio, incluso, departamentos como Antioquia tenemos muchas dificultades para eso. Así que profundizar la descentralización, buscar que la plata de las regiones se quede donde se origina, que es en las regiones, y empezar a ir castigando ese centralismo tan fastidioso que tiene Colombia hace muchos años, es algo muy importante en lo que todos deberíamos avanzar” añadió.

Por último, Rendón se desmarcó de la iniciativa del recién nombrado ministro del Interior de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que se ajuste a los parámetros de la Constitución de 1991, y que con esta se abra la posibilidad de implementar la autonomía fiscal regional sin la necesidad de convocar un referendo.

“No se necesita sacudir la arquitectura institucional que hoy tiene el país, se necesita es profundizar en promesas que no han sido cumplidas en el actual arreglo que hoy tenemos, que es la Constitución del 91 (...) Nosotros no nos estamos embarcando en que Colombia no sea un país federal ni nada de eso, es una discusión que ha arrojado mucha violencia en épocas anteriores en Colombia”, concluyó a Blu Radio.