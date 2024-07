Feid llenó de elogios a Karol G en medio de una entrevista con Young Miko: “Mi pollita”

Feid confirmó estar en una relación con Karol G - crédito Complex/YouTube

El cantante urbano Feid confirmó los rumores que circulaban desde hace tiempo sobre su relación con la también cantante Karol G.

Durante una entrevista para el medio internacional Complex, el artista reveló que está saliendo con quien considera su “celebrity crush” (amor platónico).

El artista Salomón Villada participó en una dinámica de preguntas junto a la cantante puertorriqueña Young Miko. En una de las preguntas, que trataba sobre su amor platónico famoso, Feid no dudó en responder: “Estoy de pareja con mi amor platónico, mi pollita, piquitos, mi bebé”, dijo mientras lanzaba un beso a la cámara.

Durante una dinámica de preguntas, Feid confesó su tierno apodo para Karol G, destacando la felicidad que sienten juntos - crédito @feidsite/X

La entrevista, que se llevó a cabo en el programa Goat Talk to Complex, mostró a un Feid muy cómodo hablando sobre su vida sentimental, algo que no es común, ya que ambos artistas prefieren mantener su relación fuera del foco mediático. A pesar de ello, el artista aprovechó la oportunidad para expresar públicamente su cariño.

Young Miko, que ha colaborado en varias canciones con el paisa, en Offline y Classy 101, no ocultó su alegría ante la confesión del colombiano. La puertorriqueña también ha desarrollado una amistad cercana con Karol G, incluso participando en su reciente gira Mañana Será Bonito en Europa y protagonizando el videoclip de la canción Contigo. Miko aplaudió la respuesta de Feid, destacando su relación con ‘La Bichota’ como algo admirable.

Feid confesó que está con su amor platónico Karol G - crédito captura de video de Complex

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar. En las redes sociales, los seguidores de Feid y Karol G manifestaron su entusiasmo y cariño por la pareja. “Escuchar a Feid decirle ‘mi pollita’ a Karol es lo más lindo”; “Mi pollita le decía”; “Tan lindo”; “Feid diciendo: estoy de pareja con mi amor platónico , es que él no puede ser más perfecto”; “Feid dice que su celebrity crush es Karol G”; “Un día estás comentándole las fotos de Instagram a Karol G y al otro es tu pareja”; son algunos comentarios en la red social X (antes Twitter).

La relación entre Feid y Karol G no es enteramente una sorpresa para sus seguidores. Desde finales de 2021, ambos habían sido objeto de rumores sobre un posible romance, especialmente tras el lanzamiento de Friki, una colaboración que generó especulaciones. Sin embargo, no fue hasta junio de 2023 que la pareja confirmó su relación apareciendo juntos en un concierto de Feid en Miami.

Karol G y Feid fueron captados de la mano, previo a una presentación de este último en Miami - @itscarlosivan/Twitter

Karol G, por su parte, también ha demostrado su afecto por el cantante en diversas ocasiones. Durante una entrevista para Vogue España, la artista confesó que, si pudiera, llevaría a su novio a todas partes en su bolso. “Si pudiera llevar a una persona en mi bolso, creo que tendría a mi novio, lo llevaría en mi bolso a todas partes”, afirmó la reguetonera.

El amor entre los artistas urbanos se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Los artistas han pasado de una relación estrictamente privada a compartir comentarios románticos frente a las cámaras. En Coachella, Feid subió al escenario vistiendo una camiseta del FC Barcelona que llevaba un corazón de espinas y el nombre de Karol G en medio, una muestra clara de su amor y admiración por la cantante.

El artista urbano lució una camisa con su nombre en Coachella - crédito @feid/Instagram

Mientras tanto, ‘La Bichota’ sigue con su Mañana Será Bonito Tour en Europa, con próximas presentaciones en Berlín, Lisboa y un esperado cierre en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid: “Con lo ocupado de los días se me van quedando muchas cosas por compartirles en medio de una realidad que todavía no asimilo (…) Nunca voy a encontrar las palabras para agradecer ESE AMOR TAN GRANDE e infinito que me regalan, pero con seguridad sí las ganas para seguir trabajando todos los días por esto tan lindo que hemos construido juntos”, escribió en sus redes sociales refiriéndose al éxito de su gira.