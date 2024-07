Luly Bossa se refirió al escándalo de su video íntimo y las consecuencias que dejó en su carrera: “Me castigaron”

La actriz habló del oscuro momento que atraveso con la filtración de un video íntimo suyo en los medios de comunicación en 2001 - crédito @lulybossa1/Instagram

La vida de la actriz Luly Bossa está marcada por las tragedias personales, que a lo largo de los años pusieron – y todavía hoy ponen – a prueba su temple y determinación. El fallecimiento de su hijo Ángelo, de 22 años, por complicaciones derivadas de la distrofia muscular de Duchenne, que padecía desde su nacimiento y limitó su movilidad cuando tenía 12 años, fue la más reciente de ellas.

Pese al dolor que le produjo su partida luego de años luchando por darle la mejor calidad de vida posible y lidiando con las limitaciones del sistema de salud por lo rara que era la enfermedad de Ángelo, el apoyo que recibió del público en redes sociales (y en particular cuando recibió donativos para pagar los gastos fúnebres) dejó en evidencia el cariño y admiración que le guardan los colombianos.

Esas muestras de apoyo contrastaron con el otro episodio que marcó su vida profesional y personal para siempre. En 2001, cuando era una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, fue extorsionada con un video en el que mantenía relaciones sexuales con su pareja de entonces, el instructor de zumba Beto Pérez. Ante su negativa, 15 segundos de esa grabación se emitieron en el programa Y Dicen con la Negra Candela, conducido por Graciela Torres, más conocida como la Negra Candela.

La filtración produjo un escándalo a nivel nacional y un debate entre quienes se pusieron del lado de la Negra y quienes cerraron filas en defensa de la actriz, que por esos días estaba embarazada de Ángelo. Esta situación afectó negativamente la carrera de la barranquillera, que tuvo dificultades para conseguir papeles por temor en los canales de televisión de que su presencia les perjudicara.

Sobre este tema habló la actriz durante una reciente entrevista con la revista Bocas. Cuando se le preguntó cómo afectó dicho escándalo su carrera como actriz, se defendió. “Mucha gente me preguntaba por qué no me iba del país. ¡Pero yo no iba a abandonar a mis hijos! Además, yo no había hecho nada de lo que tuviera que avergonzarme: le dije a un man: “Sí, filmémonos”, y luego esa vaina salió, se filtró. ¿Qué podía hacer?”, declaró.

En cuanto a las consecuencias en el ámbito de la televisión colombiana, Bossa se refirió a un veto del que fue víctima durante ese tiempo, algo que achacó principalmente al abogado que eligió cuando demandó a la Negra Candela por injuria – proceso del que salió triunfante en 2007 —.

“Yo no sé si en el medio profesional me juzgaron, creo que fue más por el abogado que yo tenía, Jaime Lombana, que era el abogado de Caracol, el del doctor Álvaro Uribe, etcétera. O sea, de la crema y nata de los abogados penalistas de este país. Y como era el abogado de Caracol, tal vez desde RCN como que me castigaron”, manifestó. Luly añadió que durante ese periodo los libretistas le echaban la culpa de lo ocurrido y hasta habló de un actor que “me dijo una cosa tenaz” cuando el escándalo estaba vigente. “Por eso me alejé mucho de todo el mundo desde ese momento”, reconoció.

La actriz también remarcó que todo lo que generó la filtración del video íntimo hizo que perdiera la confianza en las personas, lo que explica que lleve tantos años sin involucrarse sentimentalmente con otro hombre. “Desde mi última relación, hace casi 14 años, no volví a confiar en nadie. Yo era superagresiva, incluso desde antes, porque uno estaba bailando y se venían encima y decía ‘¡No me vengan a joder!’. Sin embargo, hay que aclarar que muchos, años después, volvieron a buscarme para pedirme perdón”, dijo.