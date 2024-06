María Fernanda Carrascal criticó a Carlos Fernando Galán: “No pudo con Bogotá teniendo el gabinete “más técnico” de la historia”

María Fernanda Carrascal cuestionó el apoyo que según ella tiene el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán por parte de medios corporativos y figuras como Enrique Peñalosa y Germán Vargas Lleras - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y @MafeCarrascal

María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara del Pacto Histórico, respondió a un usuario de X, quien habló de la pérdida de popularidad que señalaron recientes encuestas y que sufrió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Comentó que el mandatario local “no pudo con Bogotá” a pesar de tener “el gabinete ‘más técnico’ de la historia”.

Según el usuario @cuervoji, Galán tenía todo para conservar su popularidad, incluyendo una victoria contundente, un Concejo a su favor, un plan de desarrollo aprobado, una prensa complaciente y un equipo bien recibido. Sin embargo, expresó que su caída no puede ser atribuida únicamente a problemas de comunicación, como algunos indican.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Galán tenía todo para conservar su popularidad, una victoria contundente, un Concejo a su favor, plan de desarrollo aprobado, una prensa complaciente, un equipo que fue bien recibido, y se desplomó solito, y no solo es un problema de comunicación como quieren hacerlo ver”, fueron las palabras exactas del usuario.

Usuario de X critica a Galán asegurando que el mandatario tenía todo para mantener su popularidad - crédito @cuervoji

A lo que la congresista Carrascal respondió diciendo que no se trata de un problema de comunicación, dado que, en sus palabras, cuenta con el apoyo de medios corporativos, opinadores influyentes y el respaldo del establecimiento, así como la co-gobernanza con partidos tradicionales.

Según la representante, figuras como Peñalosa, Vargas Lleras y el Centro Democrático también lo respaldan. También comentó que, pese a contar con un gabinete técnico, no ha gestionado a Bogotá de la mejor manera: “Qué problema de comunicación va a ser si justamente tiene a todos los medios corporativos y a todos los opinadores bien pensantes de su lado, todo el establecimiento lo respalda y co-gobierna con los partidos tradicionales. Peñalosa y Vargas Lleras, además del Centro Democrático, no lo desamparan. Galán, sencillamente, no pudo con Bogotá teniendo el gabinete ‘más técnico’ de la historia”.

María Fernanda Carrascal criticó la gestión de Carlos Fernando Galán en la ciudad de Bogotá - crédito @MafeCarrascal

La encuesta de Invamer Poll, publicada el 26 de junio, mostró una disminución significativa en la aprobación del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Los datos indican que un 44% de los ciudadanos califican negativamente la gestión del alcalde, lo que representa un incremento de 15 puntos porcentuales desde abril. De manera similar, la imagen positiva del alcalde ha decrecido considerablemente, bajando del 59% en abril al 47% en junio, lo que implica una disminución de 12 puntos porcentuales en apenas dos meses.

En una entrevista con Blu Radio, el alcalde Galán explicó que estos resultados son consecuencia de una serie de problemas que Bogotá ha enfrentado en los primeros seis meses de 2024. Citó, entre otros, las medidas de racionamiento, los frecuentes bloqueos en el sistema de transporte, el incremento de la extorsión, la constante inseguridad y el persistente problema de la gestión de residuos.

De igual manera, la inseguridad se destaca como la preocupación más grande para los ciudadanos, según la encuesta, con un 56,5% de los entrevistados identificándola como su principal problema. Otras inquietudes señaladas son el desempleo, mencionado por un 6,3%, y la corrupción, con un 6%.

La encuesta de Invamer Poll reveló que al menos el 74% de los bogotanos perciben un empeoramiento en la ciudad. No obstante, esta percepción ha sido constante a lo largo de los años. Durante la gestión de la exalcaldesa Claudia López, en febrero de 2020, el 60% de los encuestados consideraba que la situación de la ciudad había empeorado, mientras que solo el 30% pensaba que estaba mejorando.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, experimentó una caída en su aprobación del 12% - crédito Infobae

En comparación con los demás alcaldes de las principales ciudades del país, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, es el que presenta la peor evaluación, con una desaprobación del 44%. Le siguen Alejandro Eder, alcalde de Cali, con un 34%; Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, ambos con un 23%; Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, con un 22%; y Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, con un 16%.

Sin embargo, históricamente, los bogotanos suelen ser muy críticos con sus mandatarios locales, una tendencia persistente en las últimas dos décadas. A diferencia de otras ciudades, los alcaldes de Bogotá generalmente comienzan su mandato con niveles de desaprobación inferiores al 60%. La única excepción destacada fue Claudia López, quien en abril de 2020 alcanzó una imagen favorable del 89% según la encuesta de Invamer Gallup.