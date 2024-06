Marbelle se burló de la hospitalización de Laura Sarabia: “En cuidados intensivos estamos los colombianos”

Marbelle criticó en redes la hospitalización de Laura Sarabia - crédito @Marbelle30/X - Andrea Puentes / Presidencia

La noticia sobre la hospitalización de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), sorprendió a muchos después de que el presidente Gustavo Petro confirmara el viernes 28 de junio, durante un evento en Soacha, que Sarabia supuestamente se encontraba internada en cuidados intensivos debido a una “violenta arremetida vía cadenas de redes que la prensa ha oficializado volviéndolas noticias sin investigar”.

La Clínica del Country en Bogotá emitió un comunicado para desmentir una parte de las declaraciones del primer mandatario y para aclarar lo sucedido. Laura Sarabia, según la entidad de salud, ingresó a la clínica para ser evaluada clínicamente y que está bajo observación médica, pero nunca ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “Se encuentra estable y su condición de salud no compromete su vida”, indicó el parte médico, añadiendo que el equipo médico está trabajando diligentemente para garantizar el bienestar de la paciente.

Después de la crisis de salud que requirió la hospitalización de Sarabia, hubo varios comentarios públicos, tanto a favor como en contra. Uno de los comentarios que destacó fue el de la cantante Marbelle, conocida por su oposición al gobierno de Petro y su apoyo al uribismo.

La artista, mediante una publicación en X (anteriormente Twitter), expresó: “En cuidados intensivos estamos los colombianos”, en aparente ironía sobre la situación de Sarabia. Además, compartió una foto de unos tacones marca Ferragamo, que también utiliza el presidente, con el mensaje: “Que por favor le lleven ‘LAS CHANCLAS’ a la clínica”. Sus seguidores aplaudieron estos comentarios en la red social.

El alto mandatario atribuyó las acusaciones y rumores que han surgido en torno a Sarabia y su hermano, Andrés Sarabia, como la causa del deterioro de la salud de su colaboradora más cercana.

Las acusaciones contra Andrés Sarabia surgieron semanas atrás y lo señalan de haber incrementado su patrimonio económico en los últimos dos años usando conexiones en el gobierno gracias a su hermana. Sin embargo, tanto Laura Sarabia como su abogado, Jorge Mario Gómez, han negado estas acusaciones. Gómez presentó una denuncia por injuria y calumnia ante la Fiscalía General de la Nación en respuesta a las acusaciones contra su cliente. En esta denuncia, se afirma: “Andrés Sarabia no tiene ningún vínculo con el Gobierno ni ha usado de manera indebida el nombre de su hermana para gestionar o contratar algo (…) las noticias falsas, el odio y las notas posiblemente prepagadas para lesionar honras y dignidades no pueden ampararse en la libertad de información”.

La polémica en torno a estos señalamientos llevó a Laura Sarabia a pronunciarse públicamente mediante una carta. En ella, indicó que las críticas hacia ella y su hermano son un intento de atacar al presidente Petro. La directora del Dapre escribió: “A mi hermano hoy no le pueden imputar ningún delito, abuso o enriquecimiento, pues solo hay pruebas de que trabaja en el sector privado, sin nexos ni gestiones ante el gobierno”.

La situación llegó al punto de que Laura Sarabia y su hermano han anunciado acciones legales contra aquellas personas que han difundido las acusaciones en su contra. Asimismo, el presidente Petro, en varios pronunciamientos, ha intentado desmentir las acusaciones, vinculándolas a intentos de desacreditar su lucha contra la corrupción.

Durante su discurso en Soacha, defendió la integridad de Sarabia y su hermano, criticando a los medios por no investigar adecuadamente antes de publicar. “Se pasan por la faja la honra de una persona, de un muchacho que nada tiene que ver con nosotros; simplemente para tratar de hacer ver al presidente como un corrupto, que no lo soy, ni lo seré, no me interesa el enriquecimiento personal”, indicó el mandatario.