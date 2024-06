La ruptura de Aida Merlano y Westcol se convirtió en protagonista de los memes en redes sociales

Westcol también aseguró que, a pesar de las acusaciones, no hubo nada más allá de una simple conversación - crédito Aida Victoria Merlano/ Instagram

En una polémica transmisión en vivo, Westcol, uno de los streamers más populares del momento, se dirigió a su audiencia para aclarar las recientes acusaciones de infidelidad que circularon en las redes sociales. “Les voy a contar qué sucede. Resulta que una vieja resultó diciendo que yo le había sido infiel a Aida con ella. Mostró un chat, pero supuestamente ahorita ya se eliminó el chat”, explicó el influenciador.

Admitiendo ciertos errores en su comportamiento, Westcol enfatizó que su estilo de vida y su entorno social, donde las mujeres suelen estar presentes, son conocidos por su ahora expareja, Aida Merlano. “Aida me da la libertad de poder salir solo cuando yo quiera y yo salgo solo cuando yo quiera, ella tiene claro. Ella tiene conciencia de que cada vez que yo salgo solo no significa que voy a estar solo con mis amigos, ahí hay viejas y yo tengo plata y carros bonitos, joyas, así que por eso muchas mujeres me caen a mí”, afirmó el streamer.

Westcol también aseguró que, a pesar de las acusaciones, no hubo nada más allá de una simple conversación. “Hubo varios errores que yo cometí, pero hay conversaciones que arreglan todo. La vieja sale a decir que yo fui infiel. Supuestamente dice que nosotros nos besamos, cosa que no pasó en ningún momento”, detalló.

Durante su declaración, Westcol solicitó a sus seguidores que no se dejaran manipular por personas que buscan atención a costa de otras. “Somos conscientes de que una mujer que sale públicamente a decir sí, yo estuve con él hace 25 días, obviamente quiere atención”, argumentó.

Pocas horas después de la transmisión de Westcol, su pareja, Aida Victoria Merlano, utilizó sus redes sociales para compartir su versión de los hechos y anunciar el fin de su relación. “Ella le escribió al mánager de Westcol que le diera 15 millones para decir que todo era mentira. Igual yo a ella no la conozco y ni siquiera sé quién es. A él sí lo conozco, con él sí tengo una relación y me falló. A él lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él, está el amor que tengo por mí misma. Nosotros ya no estamos juntos y esa es la historia”, expresó Aida, confirmando que ya no están juntos.

Esta serie de eventos provocó una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores y en el entorno mediático. Estos son algunos memes que dejaron los internautas.

En medio de la controversia que envuelve a Westcol y Aida Victoria, resurgió un video en el que Aida advertía a su pareja, cuyo nombre real es Luis Villa, sobre las consecuencias que enfrentaría si le fuera infiel. El clip cobró relevancia nuevamente, dado el contexto actual de las acusaciones.

En la grabación, Aida Victoria detalla cómo se vengaría utilizando algunos de los objetos más preciados de Westcol, incluyendo su valiosa cámara de transmisiones, la cual, según ella, “vale como 40 millones”. Además, hacía énfasis en que no se detendría allí. “¿Sabes yo qué haría si me pegas los cuernos? Te parto toda esa mierd*. Te parto las pantallas, te parto la cámara y te parto los vidrios de la Cadillac. Y le doy en las puertas”, declaró Aida.

Aida también mencionó que, en caso de una demanda legal por daños, tendría una defensa emocional. “Y si me quieres demandar, alego por intensa ira, dolor. Perdí el control. Estaba fuera de mis casillas. Y tú dices, ‘de verdad, ¿esto me costó el polvo?’”, aseguró.