Encuesta Guarumo: Claudia López, Vicky Dávila y Sergio Fajardo lideran intención de voto para 2026, en sorpresivo resultado

Claudia López, Vicky Dávila y Sergio Fajardo lideran la intención de voto a la presidencia, según la más reciente encuesta de Guarumo - crédito Infobae Colombia

Si las elecciones presidenciales fueran el jueves 27 de junio de 2024, habría grandes sorpresas en el tridente de candidatos que liderarían la intención de voto en los comicios, que en realidad están pactados para dentro de dos años; es decir, para el 30 de mayo de 2026. De acuerdo con la más reciente medición de la firma Guarumo y EcoAnalítica, el centro se tomaría los lugares de vanguardia en el apoyo de los ciudadanos.

Según los resultados de esta encuesta, en la que se tuvieron en cuenta más de 40 perfiles, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López lidera la intención de voto, con un 8,8%, frente a un 8,1% de la periodista y hoy directora de la revista Semana, a la que señalan de hacer campaña desde el medio de comunicación y, pese a las claras alusiones a lo que sería su deseo de aspirar al cargo, se ha encargado de negarlo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“No sé por qué me incluyen en las encuestas. Lo que sí sé es que Claudia es Petro. Colombia no se puede volver a equivocar”, publicó Dávila en su perfil de X, aparentemente extrañada por los resultados, en una estrategia que está empezando a dar sus réditos. En contraste con la crítica de sus colegas y de parte de la ciudadanía, que le ha cuestionado a la comunicadora que aún no oficialice su candidatura de cara a la jornada electoral.

Con este mensaje, la periodista Vicky Dávila reaccionó a la encuesta que la pone como favorita para la presidencia - crédito @VickyDavilaH/X

Más atrás, en el tercer lugar, el que se ubica el dos veces excandidato presidencial Sergio Fajardo Valderrama, que además fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, con un 6,9%. Con lo anterior, superó al hermano del actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y hoy director del Partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, que reportó un 6,2% de favorabilidad en esta medición.

Otros candidatos que marcaron en la encuesta de Guarumo

Por su parte, entre las fichas del oficialismo con miras a la contienda, la que mejor registra en la medición es la hoy senadora de la República, María José Pizarro, con un quinto lugar en la preferencia, con un 5,5% de intención. Mientras que la hoy vicepresidenta de la República, que fue precandidata en 2022, Francia Márquez Mina, solo registra un 4,2 por ciento; y el director del DPS, Gustavo Bolívar, está en un 3,5 por ciento.

María José Pizarro se perfila para enarbolar las banderas del progresismo en las elecciones presidenciales del 2026 - crédito Carlos Ortega/EFE

Y por último, en el Top 10 de favoritos, hay un grupo que no supera el 3,5%, de acuerdo con el medio citado. Entre ellos están la exgobernadora del Atlántico Elsa Noguera, y los senadores Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, y María Fernanda Cabal, que cierra el primer lote de posibles aspirantes. Y con deja en el camino al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el exalcalde Daniel Quintero y el abogado Abelardo de la Espriella, entre otros, relegados en la puja por el apoyo popular.

Ficha técnica de la encuesta

La medición, financiada y elaborada por Guarumo y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S., tuvo en cuenta a un total de 1.998 encuestas distribuidas de la siguiente manera: Barranquilla (91), Bogotá (322), Bucaramanga (66), Cali (99) y Medellín (132; y el resto en las principales ciudades del territorio nacional, en encuestas que se hicieron con visitas presenciales a hogares, entre el 22 y el 26 de junio.

El nivel de confianza de este sondeo es del 95%, mientras que el total margen de error nacional registra en un 2,2%, en un diseño de muestra probabilístico y que cumple, según se dijo, con los estándares dispuestos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en este tipo de ejercicios. La encuesta es representativa de 38.000.000 de colombianos, pues no se tuvieron en cuenta el archipiélago de San Andrés y los territorios nacionales.