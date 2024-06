Lorelei Tarón reveló cómo conoció a Falcao García y cómo fue su primera cita: “Lo que siempre soñé y pedí a Dios”

Lorelei Tarón, esposa de Falcao, está entusiasmada por su llegada a Colombia - crédito @loreleitaron

El anuncio del fichaje de Radamel Falcao García por parte de Millonarios sigue siendo noticia, a más de una semana de su confirmación. Mientras los preparativos de su presentación ante la hinchada albiazul avanzan y el equipo dirigido por Alberto Gamero adelanta su proceso de pretemporada, parte del foco se ha centrado en la familia del máximo goleador histórico de la selección Colombia.

Desde que se hizo oficial la llegada del Tigre, su esposa Lorelei Tarón y sus cinco hijos (Dominique, Desirée, Annette, Jedediah y la recién nacida Heaven) se han convertido en una atracción aún mayor en redes sociales. Esto se debe a la incertidumbre sobre cómo será la adaptación de su familia a Colombia, después de haber vivido en España, Turquía, Francia, entre otros destinos, a lo largo de la carrera del atacante.

Lorelei, sin embargo, no tiene dudas: está encantada de seguir a su esposo, que ahora podrá cumplir su sueño de jugar con el equipo de sus amores. Además, la argentina despierta interés por la duradera relación con Falcao, a quien conoció cuando él iniciaba su carrera como futbolista en River Plate.

Falcao García conoció a Lorelei Tarón cuando jugaba con River Plate - crédito AFP

Justamente sobre los inicios de la pareja habló Lorelei con la periodista Sara Bello, reconocida simpatizante de Millonarios. Inicialmente, se refirió a cómo se siente siendo la esposa de un jugador de fútbol tan reconocido a nivel internacional, y aseguró que por encima de todo está casada con un gran ser humano.

“Tengo un esposo maravilloso, la verdad. Hemos tenido un proceso muy largo en nuestras vidas. Llevamos 12 años de casados y, la verdad, acompañarlo en todo este proceso, en su camino y en sus sueños es una aventura y sigue siendo una aventura”, comentó, añadiendo que para ella Falcao “es el hombre que siempre soñé y pedí a Dios”.

Luego, relató cómo conoció al deportista colombiano, pues coincidieron en una iglesia evangélica en Buenos Aires a la que ambos asistían hace más de 12 años. “Nos conocimos en una iglesia y cuando lo conocí me parecía un chico lindo, pero no más. A mí realmente no me interesaba porque era futbolista y en Argentina no estaban tan bien vistos los jugadores (...) Sin embargo, lo empecé a conocer y me empecé a enamorar”, recordó.

Lorelei reconoció que cuando conoció al Tigre no sabía nada de fútbol, y solo fue tomándole gusto con cada explicación de su futuro esposo y de sus familiares (especialmente su padre) sobre lo que sucedía en el campo de juego. “No veo todos los partidos, pero veo todos en los que él juega”, indicó.

Cuando le preguntaron cómo fue su primera cita como pareja, Lorelei comentó que en realidad se trató de una salida casual. “La primera salida fue con los compañeros de River. Estaban las esposas, sus novias... eran todas salidas de pareja, en una cena”, dijo.

Por último, en algunas preguntas rápidas, la argentina reveló que Falcao le enseñó a bailar, que su hija Dominique es la más parecida al Tigre y que este tiene la bandeja paisa y el ajiaco entre sus platos favoritos.

La presentación de Falcao en Millonarios ya tiene fecha tentativa

Radamel Falcao García ya tendría fecha de presentación en el estadio El Campín - crédito Colprensa/Mariano Vimos

Según reveló Carlos Enrique García, el director comercial de Millonarios, desde el club continúan los preparativos para que el Tigre aparezca en el estadio El Campín para ser presentado ante la hinchada albiazul.

El funcionario confirmó a Caracol Radio que ya hay una posible fecha para la presentación, en la que también estarían los otros refuerzos confirmados para el segundo semestre de 2024. “Estamos trabajando para hacerlo tentativamente el lunes 15 de julio. Hay un tema en el estadio porque hay conciertos importantes en las próximas dos semanas y nosotros también vamos a viajar con el equipo a Buenos Aires. La idea es presentarlo antes de que empiece la Liga, que sería entre el 17 o 18 de julio, debido a que no han publicado fechas”, expresó García.

En julio se tienen contempladas dos presentaciones de Morat los días 6 y 7 de julio, a los que se suma la realización de los conciertos Rock & Pop el día 12 de julio, y el de Las Leyendas de la Salsa el día 13.