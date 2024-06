Esperanza Gómez confirmó que se separó de uno de sus esposos: “Me quedo con uno”

De acuerdo con la actriz para adultos, decidió separarse de su pareja porque esto le generaba estrés y descuidó su estabilidad emocional - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Esperanza Gómez encendió los rumores de una supuesta separación de uno de sus esposos; sin embargo, la creadora de contenido para adultos no se había referido al hecho. Es de recordar que, la actriz porno sostenía un romance con dos hombres al mismo tiempo, lo que dividía su estadía entre Colombia y Estados Unidos.

Recientemente, la también modelo de OnlyFans estuvo como invitada en el programa Lo sé todo y allí, habló sobre la separación de una de sus parejas. Allí, contó que no volvería a repetir una experiencia como la de tener dos parejas al mismo tiempo.

En medio de la conversación que sostuvo con el programa de variedades, aseguró que, normalmente, la decisión de terminar sus relaciones de pareja siempre la toma dejando una amistad de por medio. Asimismo, aseguró que el hombre con el que terminó recientemente es productor de contenido para adultos y cuando los dos necesitan una colaboración con el otro, se comunican para concretar la actividad.

“Podemos seguir teniendo intimidad sexual, pero en frente de una cámara”, agregó para Lo sé todo.

Sobre la relación que sostuvo con dos hombres al mismo tiempo, afirmó que todo ocurrió debido a que su pareja de Colombia así lo pedía, pero es algo que no volvería a repetir “porque es algo que es muy estresante”. También dijo sentir admiración por esas personas que tienen una relación estable y, por otro lado, un amante, debido al estrés que esto le genera.

“El estrés, en el caso mío, de una persona que sí le gusta que interactúe con otros hombres, el otro que no le gusta. Uno que es celoso, el otro que no lo es. Era mucho estrés para mí, constantemente sentía que uno me halaba para el norte y el otro pa’l sur”, expresó la actriz.

Finalmente, aseguró que al tratar de complacer a las dos partes, se olvidó de pensar en ella misma y su estabilidad emocional: “Afecta muchísimo psicológicamente, no lo volvería a hacer. Me quedo con uno y sigo trabajando con el otro por dos o tres horas, que es lo que normalmente dura una escena de entretenimiento adulto. De ahí, terminamos la escena, muchísimas gracias, besito en la mejilla y bye bye”.

Qué dijo sobre el proceso de separación de bienes

De acuerdo con Esperanza Gómez, el proceso fue muy sencillo porque antes del matrimonio le hizo firmar capitulaciones a esa persona en Estados Unidos. “Por ese motivo tampoco nunca quise comprar nada, porque a partir del matrimonio si yo compraba algo sí me tocaba hacer repartición de bienes”.

Concluyó diciendo que se siente agradecida con la persona, porque la ayudó en ciertas cosas; sin embargo, sintió que su relación sí se vio afectada.

Cuánto cuesta la réplica de sus partes íntimas

En el mismo programa de entretenimiento, la actriz de cine para adultos confesó las razones por las que la réplica de sus partes íntimas no llega a Colombia. Todo se debe a que el precio es muy elevado para el público colombiano, ya que tiene un valor de USD$79 más los costos de envío alcanzaría un precio aproximado de 800.000 pesos –lo que para Esperanza Gómez– equivale a un salario mínimo de un ciudadano y no se justifica.

Sin embargo, los interesados y tengan el poder adquisitivo de poderla comprar en línea o por encargo, pueden hacerlo, ya que hay envíos a cualquier parte del país. También dejó claro que el público más grande de consumo de este producto lo tiene en Estados Unidos y Europa.