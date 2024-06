Pasajero de vuelo de Avianca que fue sobrevendido rompió el silencio: “No existe ninguna lógica”

La sobreventa de vuelos está permitida y es una práctica regulada por la Aeronáutica Civil - crédito Avianca

El ciudadano Juan Manuel Castellanos, que protagonizó una acalorada discusión con funcionarios de Avianca que le solicitaron bajarse del avión porque su puesto había sido revendido, rompió el silencio y explicó las razones por las cuales acusó de estafadora a la aerolínea. Pues, en una grabación difundida en redes sociales, se escucha al colombiano cuestionar a los trabajadores por no permitirle tomar su vuelo hacia Los Ángeles (Estados Unidos) con tranquilidad a pesar de que había pagado por su tiquete.

“¿Es que mi plata no vale? A mí no me brinde opciones, yo me voy acá. A mí no me brinde opciones y de malas. Llame al que se le dé la hijueputa gana, yo soy abogado y a mí me respeta. No, no, cállese usted, yo no me lo tengo que mamar a usted. Yo pagué este vuelo y lo pagué con mi plata o ¿es que mi plata no vale? (sic) Esto es una estafa, no son irrespetuosos”, aseveró el ciudadano al discutir con uno de los funcionarios.

Pasajero 'estalló' por sobreventa del vuelo en el que debía viajar - crédito @OscuraColombia / X

Lo sucedido generó todo tipo de reacciones por parte de los demás pasajeros y de internautas que conocieron el video. Varios cuestionaron a la aerolínea por sobrevender los vuelos y no brindar garantías a los viajeros que pagan por tener un puesto en el avión y llegar a su destino a tiempo. Otros, por su parte, criticaron la actitud que tomó el ciudadano, puesto que estuvo discutiendo con los trabajadores de la aerolínea por una hora, aproximadamente, impidiendo que el vuelo tomara su curso.

En conversación con Noticias Caracol, el hombre en cuestión explicó los motivos de su reacción y la indignación que surgió por haber sido sacado del avión. “Cumplí con los protocolos de la aerolínea y del aeropuerto y, pues, al final del evento, resulta que mi silla fue revendida y de una manera muy jocosa, muy tranquila, al parecer porque la aerolínea ya está acostumbrada a situaciones de estas, me informan que me tengo que bajar del vuelo y al final me dicen: ‘Oiga, bájese rápido’. Digamos que eso, de alguna manera, me colocó en una situación contra las cuerdas que no tenía por qué tolerar y de ahí mi reacción”, detalló el ciudadano afectado en el medio citado.

El pasajero aseguró que no fue reubicado en el siguiente vuelo a Los Ángeles, sino que viajó de Bogotá a Miami, luego a Chicago y, finalmente, llegó a Los Ángeles - crédito Colprensa

Detalló entonces lo sucedido en el vuelo: en la madrugada del 20 de junio de 2024, abordó el avión y se acercó a la silla número 25 que le correspondía tomar. Sin embargo, funcionarios de Avianca le informaron que los tres asientos de la fila ya estaban ocupados y por eso se tuvo que dirigir hasta la entrada del avión, donde se presentó la acalorada discusión.

Luego de una hora de pelea, el ciudadano abandonó el vuelo y esperó hasta que los funcionarios solucionaran su situación. Según informó Avianca al medio citado, el pasajero fue reubicado en el siguiente vuelo. Sin embargo, Castellanos aseguró que lo dicho por la aerolínea es falso, puesto que no viajó directamente desde Bogotá a Los Ángeles, sino que tuvo que hacer una ruta de Bogotá-Miami-Chicago-Los Ángeles, la cual duró 23 horas, aproximadamente, lo que sobrepasa por mucho las ocho horas establecidas para su primer recorrido.

El ciudadano aseguró que no es "coherente" que se permita la sobreventa de vuelos sabiendo que hay pasajeros que pueden quesarse sin viajar - crédito EFE

Asimismo, criticó el hecho de que se permita la sobreventa de vuelos, a pesar de que esta es una práctica regulada por la Aeronáutica Civil. “No existe ninguna lógica y ninguna coherencia (sic). Si un avión tiene 100 sillas, pues no se pueden vender 110, porque, entonces, de alguna manera, 10 personas van a quedar sin silla. Nadie va a comprar un tiquete aéreo para no viajar, eso carece de cualquier lógica y de cualquier responsabilidad con el ciudadano”, precisó.