Las versiones opuestas entre Wadith Manzur y Olmedo López tras la audiencia por el escándalo de la Ungrd

La investigación en curso ha captado la atención pública debido a las graves acusaciones de corrupción que pesan sobre la Ungrd y que apuntan a varios funcionarios y personalidades políticas - crédito Colprensa y Redes sociales

El representante a la Cámara Wadith Manzur aseguró que durante la diligencia del martes 25 de junio ante la Corte Suprema de Justicia, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), Olmedo López no presentó nuevo material probatorio que permitiera avanzar en la investigación por presunta corrupción en dicha entidad.

El congresista del Partido Conservador explicó que López, que llegó a la sede del alto tribunal alrededor de las 2:20 p. m., “no aportó ningún elemento probatorio nuevo, argumenta algunas circunstancias, sobre todo diciendo que se acoge a su principio de no autoincriminarse hasta tan pronto no se resuelva la situación de su principio de oportunidad en la Fiscalía General de la Nación”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Congresita Wadith Manzur aseguró que Olmedo López, “no aportó ningún elemento probatorio nuevo” en su declaración ante la Corte Suprema - crédito Redes sociales

Olmedo López estaba citado para ampliar sus declaraciones y aportar pruebas, luego de sus declaraciones en medios de comunicación en las que involucró al también presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, como parte de la red de corrupción al interior de la unidad. Y en la que, según afirmó, el parlamentario recibió dinero y contratos en medio de la compra de 40 carrotanques para La Guajira.

“Este tema de los carrotanques va más allá de los vehículos. Toca a aforados. Para darte solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso”, afirmó López a la revista Semana.

Sin embargo, después de tres horas de diligencia judicial ante la Corte Suprema, y según lo dicho por Manzur, López habría optado por no entregar nuevo material y referirse a su derecho a guardar silencio, al igual que lo hizo en una primera citación, amparándose en su derecho a no autoincriminarse, ya que estaba en proceso de negociaciones con la Fiscalía General de la Nación para acordar los términos de un principio de oportunidad.

Defensa de Olmedo López aseguró que sí se entregaron nuevas pruebas

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres negocia con la Fiscalía General de la Nación un principio de oportunidad, a cambio de información relevante sobre la red que operó al interior de la entidad - crédito Colprensa

El abogado José Luis Moreno, representante legal de Olmedo López, habló tras su salida de la diligencia ante la Corte Suprema. Moreno afirmó, contrario a lo que dijo Wadith Manzur, que el exdirector de la Ungrd sí presentó nuevas pruebas que podrían demostrar la estructura de corrupción en la entidad.

Aunque la defensa destacó que Olmedo López entregó pruebas clave, no ofreció más detalles argumentado la reserva legal existente en el caso. “Nosotros esperamos que la Fiscalía General de la Nación honre los compromisos de colaboración que hemos adquirido en los interrogatorios para seguir aportando elementos de prueba”, dijo Moreno.

Además, mencionó que el magistrado Francisco Farfán, encargado de investigar a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, aún no ha informado si López podrá testificar contra los mencionados políticos.

El abogado José Luis Moreno entregó detalles de la declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema y reclamó que sea aprobado el principio de oportunidad - crédito Redes sociales

Cabe recordar que José Luis Moreno, abogado de López, afirmó en la primera diligencia ante la Corte Suprema, que su cliente, “ejerció su derecho a guardar silencio y no autoincriminarse”, en concordancia con la Ley 906 de 2004, vigente en el procedimiento legal en curso, que establece el marco para el principio de oportunidad, detallando las normas y procedimientos que rigen dicha figura legal.

La investigación en curso ha captado la atención pública debido a las graves acusaciones de corrupción que pesan sobre la Ungrd y que no solo apuntan a López y Manzur, sino también a otros funcionarios y personalidades políticas implicadas en la indebida gestión de recursos destinados a la gestión de riesgos y desastres.

En sus denuncias, el exdirector de la entidad salpicó al presidente del Senado, Iván Name Vásquez, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, afirmando que ambos habrían recibido $4.000 millones. Esta cifra proviene de los testimonios de Sneyder Pinilla, exsubalterno de López, que corroboró estas afirmaciones.