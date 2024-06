Estos son los temas que están de moda hoy en Apple Colombia

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público colombiano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. Si Antes Te Hubiera Conocido

KAROL G

La canción de KAROL G se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la primera posición.

2. SORRY 4 THAT MUCH

3. Mírame

Blessd y Ovy On the Drums

Esta rolade Blessd y Ovy On the Drums está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 3. Ayer se encontraba en el sitio número 4, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

4. LUNA

5. Brickell

Feid y Yandel

Brickell de Feid y Yandel es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. Ohnana

7. WYA REMIX BLACK AND YELLOW (feat. iZaak & Pirlo)

J Abdiel, Anuel AA y Blessd

El sencillo más reciente de J Abdiel, Anuel AA y Blessd ya se vislumbra como un nuevo clásico. WYA REMIX BLACK AND YELLOW (feat. iZaak & Pirlo) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. AMARGURA

9. Orion

10. Chismofilia

Luis Alfonso

Lo más nuevo de Luis Alfonso, Chismofilia, entra directamente al décimo puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La artista más escuchada del 2023

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Joshua Roberts)

La artista más escuchada del 2023 en Apple Music fue Tylor Swift. Tras 12 meses repletos de hits de diferentes géneros musicales la compositora estadounidense se posicionó en el primer lugar, alcanzando el estrellato y superando a artistas como Madonna o Lady Gaga.

En los primeros meses del año pasado, 65 de sus canciones llegaron al Daily Top 100: Global de Apple Music, superando a cualquier otro artista del momento. Ante su destacada presencia musical, Swift dijo: "Me siento honrada de ser la Artista del Año de Apple Music".

Algunas de sus canciones más escuchadas en el año fueron: "Bad Blood”, “Blank Space”, “Style”, “Shake It Off” y “Wildest Dreams”.

Otras canciones y artistas que comparten el trono entre lo más popular del 2023 son: “Flowers" de Miley Cyrus, “Last Night” de Morgan Wallen, “Kill Bill” de SZA y “Rich Flax” de Drake, 21 Savage.