EPM anunció cortes de agua en Medellín: estos son los sectores que se verán afectados por la medida

El miércoles 26 de junio de 2024 habrá suspensión en el servicio de agua potable en Medellín - crédito EPM

El miércoles 26 de junio de 2024 se suspenderá el servicio de acueducto en zonas del nororiente de Medellín, informaron desde Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Esta interrupción se llevará a cabo desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche, y afectará a 12.042 usuarios. Según la información provista, el motivo de la suspensión será el lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable de los circuitos La Montaña y La Honda.

EPM anunció los nuevos cortes de agua en Medellín con el objetivo de que la ciudadanía ubicada en los sectores afectados se prepare. A través de un comunicado, invitaron a la comunidad a almacenar agua para las tareas esenciales y evitar el desperdicio.

Los trabajos de limpieza en los tanques son una actividad esencial para asegurar la calidad del suministro de agua potable en la región. El corte de servicio permitirá realizar estas labores sin comprometer la distribución del agua en el futuro.

EPM informó que habrá cortes de agua el miércoles 25 de junio de 2024 en varios sectores de Medellín - crédito Pixabay

“El lavado de los tanques es fundamental para mantener los estándares de salud y seguridad en la distribución del agua”, aseguraron desde la entidad.

Los sectores afectados por los cortes de agua en Medellín

Circuito La Montaña: al menos 9.153 usuarios de unos trece barrios que cubre este circuito tendrán afectación en la prestación del servicio de agua. La medida abarca los siguientes sectores:

Desde la calle 68 hasta la calle 72 entre la carrera 25 y la carrera 28.

Desde la calle 72 hasta la calle 81 entre las carreras 24 y 30.

De la calle 81 hasta la calle 85A entre la carrera 24 y la carrera 25C.

Entre las calles 85B y 99A entre la carrera 22AA y la carrera 31BA.

Desde la calle 99A hasta la calle 107ED entre las carreras 21B y 28B.

Los barrios afectados en esta zona son: Versalles No. 2, La Cruz, Oriente, Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1, La Avanzada, María Cano-Carambolas, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso y La Esperanza No. 2.

Circuito La Honda: Al menos 2.889 usuarios ubicados en los barrios Bello Oriente, La Cruz, La Honda y Versalles II, se verán afectados por el corte de agua el miércoles 26 de junio de 2024. Las zonas donde se ejecutará está suspensión en el servicio de agua son:

Desde la calle 71AA hasta la calle 71B entre la carrera 22 hasta la carrera 24.

De la carrera 23C hasta la carrera 24 entre las calles 71B y 79C.

De la carrera 23C entre la calle 79C hasta la calle 81B.

Desde la calle 83B hasta la calle 87 entre las carreras 21D y 22.

Interrupción del servicio de energía en el suroeste antioqueño

Respecto a suspensión de servicios públicos, también es de recordar que el martes 25 de junio hay interrupción del servicio de energía eléctrica en varios sectores de la subregión del suroeste antioqueño.

Desde EPM informaron que esta medida se toma con el propósito de realizar trabajos de mantenimiento preventivo en los sistemas de transmisión y distribución de energía, que beneficiarán a 55 mil personas con un servicio con calidad y menor impacto de interrupciones.

EPM anunció cortes de luz para el martes 25 de junio - crédito REUTERS/Luisa González

Para adelantar estas labores de mantenimiento, de manera segura, se debe interrumpir el servicio de energía eléctrica, de manera programada, entre las 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, en los siguientes sectores antioqueños:

En los municipios de Amagá, Angelópolis, Fredonia, Titiribí, Tarso, Concordia y Urrao en sus zonas urbana y rural.

En el municipio de Caldas en las veredas: La Cima, centro Poblado La Quiebra, Salinas, Maní Del Cardal, El Cardal y Sinifaná.

En el municipio de Santa Bárbara en las veredas: La Arcadia, Morro Plancho y La Quiebra.

En el municipio de Pueblorrico en las veredas: Sinaí, Morrón y Hoyo Grande.

En el municipio de Jericó en la vereda: Cauca Viejo.

En el municipio de Betulia en las veredas: Las Ánimas, La Sucia y La Raya.

En el municipio de Venecia, en toda la zona urbana y rural, a excepción del corregimiento de Bolombolo y los sectores La Cascada, Santa Rosita, El Balzal y Rincón Santo.

