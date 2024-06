Alcaldía de Medellín entregará más de 34 mil bonos alimentarios de hasta 300 mil pesos

La Alcaldía de Medellín anunció la entrega del bono alimentario para las familias en condición de vulnerabilidad - crédito Alcaldía

La Alcaldía de Medellín anunció la entrega del bono alimentario, un apoyo que se brinda a las familias en condición de vulnerabilidad y que busca que la mayor parte de los habitantes de la capital de Antioquia tengan la comida asegurada.

Según la información revelada por la administración municipal, son más de 94 mil personas las que se inscribieron, entre el 14 y el 28 de mayo, al proyecto Bono Alimentario 2024, priorizado con recursos de Planeación Local y Presupuesto Participativo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De los inscritos, la administración priorizó a 6.928 personas, que serán beneficiadas con la entrega de 34 mil bonos alimentarios, cuyo objetivo es proporcionar asistencia a individuos y familias en situación de inseguridad alimentaria.

Además de beneficiar a personas en condición de vulnerabilidad, este proyecto también busca respaldar a los proveedores locales.

Según la directora técnica del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, Lina Chavarriaga, establecimientos comerciales de barrios y corregimientos hacen parte de esta iniciativa.

Eligiéndolos como aliados para redimir los bonos alimentarios, la Alcaldía le da un espaldarazo a la economía local y los pequeños negocios.

Para participar en el programa la Alcaldía tuvo inscripciones abiertas en meses anteriores - crédito Alcaldía de Medellín

“Nos encontramos en la etapa de identificación de potenciales proveedores para el suministro de alimentos durante la redención de los bonos. Hemos realizado recorridos en las diferentes comunas y corregimientos del Distrito”, explicó la funcionaria.

“Durante las visitas a los establecimientos comerciales evaluamos el cumplimiento de los requisitos financieros, legales, logísticos, la variedad de alimentos ofrecidos y el perfil higiénico-sanitario, entre otros aspectos necesarios para garantizar una adecuada atención a la población beneficiaria”, añadió Chavarriaga.

Los beneficiarios recibirán hasta 300 mil pesos

De acuerdo con la información revelada por funcionarios de la Alcaldía de Medellín, cada beneficiario recibirá cinco bonos alimentarios de manera periódica, es decir, cada mes aproximadamente podrán obtener los recursos para el mercado que ofrece la Alcaldía.

El bono familiar, según informaron desde la administración, será de 306.000 pesos y el bono unipersonal de 186.000 pesos.

Para la redención del bono los beneficiarios deben tener algunos requisitos en cuenta. Según se estableció en el programa, la mitad del valor se destinará a la compra de cereales, granos y abarrotes, mientras que el resto será para carnes, salsamentaria, frutas, verduras, plátanos y tubérculos.

Así mismo, se estableció que la entrega de la ayuda alimentaria empezará a hacerse a partir de agosto de 2024 y por el resto del año.

De acuerdo con la información revelada por la Alcaldía, se dará prioridad a quienes no participen en otros programas sociales de la Alcaldía de Medellín y no reciban ingresos por pensión, jubilación o renta. Igualmente, a aquellas familias que no cuenten con ayudas del Gobierno Nacional y quienes pertenezcan a grupos poblacionales de alta vulnerabilidad.

Aunque desde la Alcaldía de Medellín informaron el número de beneficiarios que serán favorecidos con esta iniciativa social, no revelaron el listado de personas que resultaron elegidas para recibir el bono alimentario.

Por el momento se desconoce el listado de beneficiarios del bono alimentario en Medellín - crédito Alcaldía

Según señalaron desde la administración de Federico ‘Fico’ Gutiérrez, entre julio y agosto de 2024 funcionarios de la Alcaldía se pondrán en contacto con las personas favorecidas para indicarles las condiciones del programa y el paso a paso para reclamar la ayuda.

Durante el proceso de inscripción se estableció que las personas seleccionadas serían contactadas por el operador del contrato, por lo tanto, era indispensable diligenciar correctamente el teléfono de contacto al momento de la inscripción y no cambiar de línea.

“Todos los datos consignados deben ser confiables y verídicos. En caso de identificar falsedad parcial o total en la información suministrada, el registro del hogar será excluido del proceso de selección”, señalaron en su momento desde la Alcaldía.

Así mismo, resaltaron que en este programa solo se recibe una inscripción por hogar y el titular de cada familiar debe contar con categoría del Sisbén.