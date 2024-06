Rosalía habría lanzado ‘pulla’ a Karol G por su nuevo sencillo musical

Karol G y Rosalía envueltas en escándalo en redes sociales, por acusaciones de plagio en contra de la colombiana - crédito @rosalia.vt y @karolg/Instagram

No paran las acusaciones de plagio en contra de Karol G, después de haber estrenado su sencillo Si antes te hubiera conocido. Inicialmente, los seguidores de Shakira afirmaron que la intérprete antioqueña se habría copiado de la barranquillera, ya que el tema suena muy parecido a los acordes que emplea el tema Addicted to you, que la expareja de Piqué dedicó al español cuando iniciaban su relación.

Ahora, el turno habría sido para Rosalía, puesto que algunos internautas afirmaron que la Bichota se habría apropiado del tema Despechá de la española, que también guardaría algunas similitudes al tema que estrenó recientemente la paisa. Y es que para algunos seguidores de la artista que ha interpretado temas como Con altura y Bizcochito, aunque la letra no tiene ningún parecido si guardaría similitudes en los ritmos que utiliza.

Pero ahí no para la polémica con las artistas, ya que la cantante española publicó un carrete de fotografías en su cuenta de Instagram con la canción de fondo “Despechá”. En esta serie de postales, llamó la atención una en especial en la que La Rosalía aparece haciendo un gesto con sus manos hacia la cámara, lo que fue interpretado por muchos como una indirecta a la colombiana que se encuentra realizando su gira Mañana será bonito Tour por Europa y que llegará en los próximos días a España.

Rosalía habría enviado una indirecta a Karol G, tras haber estrenado su nuevo sencillo 'Si antes te hubiera conocido' - crédito @rosalia.vt/Instagram

Noticia en desarrollo...