Denuncian amenazas del equipo de Laura Sarabia al buscar su versión por una red ilegal de contratación pública

Alejandro Villanueva, director del medio alternativo Desigual, denunció haber sido amenazado por correo electrónico después de intentar obtener la versión de Laura Sarabia sobre las acusaciones contra su hermano, Andrés Felipe Sarabia - crédito Andrea Puentes / Presidencia - @VillanueAle / X

Alejandro Villanueva, director del medio alternativo Desigual, denunció que recibió una amenaza por electrónico al intentar obtener la opinión de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por parte de su equipo antes de divulgar acusaciones contra su hermano Andrés Felipe Sarabia.

Las acusaciones de Villanueva, que sugieren la existencia de una red ilegal de contratación estatal y lavado de activos, desataron un escándalo de grandes proporciones en el ámbito gubernamental y mediático.

El miércoles 19 de junio de 2024, el periodista publicó un informe detallado en Desigual, en el que acusaba a Andrés Felipe Sarabia de estar involucrado en una red de lavado de activos y manipulación de contratos en el Congreso de la República y otras dependencias del Gobierno nacional. Según Villanueva, esta red operaba bajo la supervisión de la directora del Dapre y Jaime Augusto Ramírez Cobo, otro joven cuya participación fue señalada como crucial.

Andrés Sarabia, el hermano de la directora del Dapre, Laura Sarabia, involucrado en una grave denuncia - crédito @VillanueAle/X

El informe se difundió rápidamente, lo que generó una serie de reacciones en el ámbito político y en los medios de comunicación. El joven afirmó que tanto Sarabia como Ramírez Cobo, junto con Daniela Valencia, novia de este último, ejercían una influencia considerable en varios cargos del Ejecutivo, particularmente en la agencia de logística de las Fuerzas Militares.

En respuesta a estas acusaciones, Laura Sarabia emitió un comunicado en el que defendía su integridad y la legalidad de sus acciones. La alta funcionaria enfatizó su compromiso con la transparencia y la ética en su trabajo, y rechazó las acusaciones como intentos de desestabilizar su gestión.

“Mi trabajo honesto es la respuesta a las canalladas que circulan en cadenas de WhatsApp. Empresarios y gremios saben que no tengo intermediarios y deben saber que no se pueden aceptar ofensas en público y disculpas en privado. Contra la mala fe de ciertos opinadores no hay defensa. Han agotado la infamia”, declaró Sarabia, vía X (antes Twitter).

En declaraciones adicionales, afirmó que asume la responsabilidad por sus propios actos y que no permitirá que su nombre sea utilizado para justificar actividades ilegales de terceros. “Respondo por MIS actos y no duden que daré respuesta a preguntas auspiciadas, entre bambalinas, por quienes defienden oscuros y corruptos intereses. Sé que soy un obstáculo que necesitan remover”, concluyó Sarabia.

Laura Sarabia hizo unas declaraciones en torno a las varias noticias escandalosas que la rodean a ella y a su gestón en el Dapre - crédito @laurisarabia

Villanueva, por su parte, aseguró que antes de hacer pública la denuncia, intentó comunicarse con Laura Sarabia a través del correo electrónico de uno de los integrantes de su equipo para obtener su versión de los hechos. Según su publicación en redes sociales, la respuesta fue una amenaza de acciones legales.

De esta manera, compartió capturas de pantalla del mensaje recibido, en el que el equipo de Sarabia indicaba que todas las narrativas “falsas” serían denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación.

“Nos entera usted de un relato más de tantas narrativas malintencionadas que circulan en búsqueda de ser registradas en medios de comunicación. El equipo jurídico de Laura Sarabia se ha encargado de denunciar y tramitar ante la Fiscalía General de la Nación todas las narrativas mentirosas e infundadas que forman parte de una campaña sistemática de desprestigio con el uso de informaciones falsas. Le agradecemos la comunicación previa”, se leía en el correo electrónico.

El equipo de Sarabia también mencionó en su respuesta que tomarían acciones legales si las acusaciones de Villanueva no eran respaldadas por pruebas concretas. “Una vez se publiquen los elementos de prueba o documentos que respalden los relatos y que debieron ser contrastados por ustedes, emprenderemos las acciones legales pertinentes, si hay lugar a ellas. La Dra. Laura Sarabia se hace responsable de los asuntos que le corresponden. Nadie está autorizado a hablar o gestionar en su nombre autos de relaciones gubernamentales”, añadieron.

Alejandro Villanueva, director de Desigual, denunció una serie de amenazas recibidas por correo electrónico al intentar obtener la versión de Laura Sarabia sobre las acusaciones contra su hermano Andrés Felipe Sarabia - crédito @VillanueAle / X