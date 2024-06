Majida Issa cuenta porqué le dijo “no” a una narconovela

Majida Issa habló sobre volver a interpretar a "La Diabla" - crédito @jorgescobarph y @camilovillabona/Instagram

Hace días se especuló que la Actriz Majida Issa, recordada por su participación en la serie Sin senos si hay paraíso estaba cobrando altas sumas de dinero para volver a participar en la serie e interpretar de nuevo el personaje de La Diabla. Sin embargo, ella en una reciente entrevista para Lo sé todo Colombia aclaró que no es por temas económicos.

Ella asegura que se trata de los planes que tiene como actriz, en los cuales no tiene planeado seguir trabajando en la misma serie. “Yo les agradezco mucho tanto amor, les agradezco mucho que quieran que vuelva, pero no ha estado entre mis planes, no por cuestiones de dinero, es porque he estado trabajando en otras cosas”.

“Gran parte de lo que yo le debo al público es moverme por otros personajes, y como actriz de entretenimiento también me gusta retarme a hacer otras cosas por respeto a la gente que apoya mi trabajo”, añadió la también cantante colombiana.

Issa aclaró que, aunque le guarda mucho respeto a la serie no estaría interesada en volver. “Yo estoy inmensamente agradecida con Sin senos y todos los involucrados y también con mi personaje de La Diabla, pero, no tengo planes de volver, no tengo en este momento una certeza si algún día se hará o no”.

“Agradezco todas sus especulaciones, pero por ahora no mis amores, no hay planes de hacerlo y no estamos hablando de dinero no estoy negociando nada, estoy enfocada en mis proyectos actuales y gracias por tanto amor”.

Majida ha estado trabajando en una serie llamada La sustituta de la plataforma VIX, un proyecto que aborda temas sobre la salud mental donde ella es la protagonista y también demuestra su interés al hablar de este tema en la actualidad.

“Creo que el cerebro humano es tan complejo, que si nosotros lo seres humanos nos tomáramos un ratito para estudiar lo que pasa en nuestro cerebro y cómo funcionamos, podríamos entendernos un poco más y ser más compresivos con los procesos demás”. Se refirió la actriz sobre su proceso para entender e interpretar a este nuevo personaje en esta serie, Majida señala que aún nos falta aprender a hablar más de estos temas.

“Para mí fue todo un descubrimiento a pesar de que en la pandemia hablamos tanto de ansiedad, hablamos tanto de depresión, de salud mental, se tocaron temas que tal vez no eran tan comunes de socializar y hablar”, dijo.

“Cuando llega este personaje a mí, empiezo a meterme en un universo realmente desconocido para mí que es el cerebro humano. Hasta ese momento yo no me había dedicado realmente a entender cómo funciona el cerebro de un ser humano que tiene una historia de vida como la de mi personaje y las historias que ha tenido que vivir”, explicó la colombiana.

Incluso, la artista recordó un momento en el que su salud mental se vio afectada, ella asegura que mientras estudiaba teatro en México su nivel de trabajo era muy alto, a lo que se le sumo un trabajo que consiguió en las noches, “entonces empecé a dormir muy poco, dormía dos horas y de resto estudiaba y trabajaba.

“Empecé a sentir que veía más hacia un lado que hacia otro, empecé a tener un trastorno de la percepción por no dormir, fui al médico, me dijeron que no podía dormir 2 horas diarias”. explico la también cantante.

“la mente hizo ese juego y tuve una reacción bastante fuerte por no dormir, no dormir puede ser una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano” haciendo un llamado de atención a cuidar la salud mental.

La serie de La sustituta estará disponible en la plataforma de VIX a partir del 28 de junio.