Alias “El Chamo” fue enviado a la cárcel por asesinar y decapitar a una mujer en medio de un supuesto ritual satánico

Un sujeto identificado como David Abraham Zamora Colina, conocido con el alias El Chamo, de 24 años, fue enviado a la cárcel Modelo de Barranquilla (Atlántico) señalado de asesinar y torturar a Lilia Rosa Pertuz Castro, de 26 años.

De acuerdo con información de las autoridades, el crimen ocurrió en el interior de una vivienda del barrio Buena Esperanza en el municipio de Santo Tomás, en la madrugada del 14 de junio cuando la víctima, al parecer, se encontraba retenida de forma ilegal hasta que fue decapitada.

La Policía del Atlántico recibió una llamada alertando sobre una posible pelea en una vivienda del barrio Siete de Agosto. Al llegar, los agentes visualizaron a un hombre arrastrando un cuerpo hacia el interior de la vivienda.

Al acercarse, los oficiales presenciaron una escena violenta y detuvieron al individuo David Abraham, que portaba un arma cortopunzante y presentaba algunas heridas en su cuerpo. Las autoridades señalaron que el cuerpo sin vida de Lilia Rosa fue hallado con múltiples signos de violencia y estaba atada a una silla con sogas amarradas a sus extremidades.

Además, la cabeza de Pertuz fue encontrada detrás de una caneca volcada en el suelo de la habitación donde al parecer se habría presentado el crimen. Fue así como las autoridades registraron el hecho con archivos fotográficos que evidenciaban la mancha de sangre en el exterior de la vivienda.

El sujeto fue capturado en flagrancia por miembros de agentes de la Policía en la mañana del viernes 14 de junio y posteriormente presentado ante la Fiscalía General de la Nación.

En medio de la investigación, las autoridades expusieron durante la diligencia los elementos de prueba en contra de El Chamo sobre la tortura sufrida por la víctima y su posterior decapitación, se llevó a cabo en medio de un ritual satánico. Sin embargo, esto sigue siendo materia de investigación.

Luego de las audiencias de legalización y tras conocer los hechos, la Fiscalía 13 Local de Alertas Tempranas para Homicidios Dolosos del Circuito de Soledad imputó a David Abraham Zamora Colina los cargos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con tortura agravada.

Estas imputaciones fueron aceptadas por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Soledad, que decidió enviar a Zamora Colina a prisión.

Las investigaciones preliminares señalaron que el homicidio podría estar vinculado con un supuesto feminicidio, ya que Zamora y Pertuz Castro mantendrían una relación sentimental. Nubia Helena Pedrozo Quintero, amiga cercana de la víctima, manifestó a el diario regional El Heraldo que la víctima la contactó el 13 de junio, pidiéndole insistentemente que la acompañara al lugar donde posteriormente fue hallada sin vida.

“Me llamó y me dijo que fuera a su casa alrededor de las 5:00 de la tarde, pero no fui porque me sentía mal, tenía dolor de muela”, relató la amiga, quien además mencionó que alias El Chamo tenía una mirada “extraña”.

Señalado de asesinar a dos hermanas en un presunto ritual de brujería en el Tolima fue enviado a la cárcel

El 8 de abril, en la vereda El Tuno del municipio de Guamo, se reportó la desaparición de dos jóvenes después de pasar las últimas horas en compañía de amigos. Sus cuerpos, encontrados con signos de violencia e impactos de bala, fueron hallados en una escena que sugería la práctica de rituales espiritistas, según reportó El Colombiano.

La investigación del crimen reveló detalles escalofriantes. El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante del Departamento de Policía del Tolima, indicó que se revisaron más de 300 horas de videos para identificar a los responsables.

Alias Johan, cuñado de una de las víctimas, fue capturado como coautor del doble homicidio. Esta serie de eventos, además de la violencia del crimen, revela la complejidad en la captura de los implicados.

Ismael Eduardo Acosta González, alias “Pico de Loro”, es el segundo acusado en este caso, capturado en el barrio Suba de Bogotá. Las autoridades describen a “Pico de Loro” como un delincuente peligroso con antecedentes de asesinatos, feminicidios y otros crímenes en Tolima. Había sido liberado de prisión pocos días antes del asesinato. Según el coronel Fabio Ojeda, este individuo era parte de una estructura criminal que utilizaba hechicería y santería para engañar a los ciudadanos y despojarlos de sus bienes.