Las curiosas propuestas que le han hecho a Andrés Parra por su personaje de Pablo Escobar: una incluye millones de pesos

Andrés Parra reveló cuáles han sido las propuestas más raras que ha recibido por su personaje de Pablo Escobar - crédito @soyandresparra/Instagram

El actor colombiano Andrés Parra se ha consolidado como uno de los talentos más queridos y respetados en la industria del entretenimiento de Colombia. Su trabajo para darle vida a personajes complejos y memorables ha dejado una huella imborrable en la los televidentes de series, películas y novelas, tanto a nivel nacional como internacional.

Sin embargo, uno de sus papeles más icónicos y por el que sigue siendo recordado es el que hizo como Pablo Escobar, el narcotraficante que aterrorizó a Colombia durante las décadas de los setenta y ochenta.

A pesar de que han pasado más de 12 años desde que Parra hizo este papel y salió al aire la serie de Caracol Televisión, este rol continúa marcando su carrera de formas inesperadas y el público lo sigue viendo así.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El papel de Andrés Parra como Pablo Escobar ha trascendido con los años y fuera de la ficción - crédito @soyandresparra/IG

Es por esto que en una reciente entrevista con el programa Impresentables de Los 40 Colombia, Andrés Parra compartió detalles sorprendentes sobre lo que ha vivido después de haber interpretado este personaje, pues son muchas las propuestas que ha recibido a lo largo de los años debido a ese trabajo actoral y varias de ellas son insólitas.

De acuerdo con sus declaraciones, en el 2012, concluyeron las grabaciones de la serie, pero su imagen como Pablo no terminó, pues desde ese momento le han llegado innumerables ofertas y solicitudes de fanáticos que desean verlo revivir al infame narcotraficante en diversas situaciones.

Andrés Parra les contó a los presentadores del programa y a los oyentes que constantemente le llegan a sus redes sociales y celular fotografías, memes, audios y otros tipos de material audiovisual relacionados con su personaje.

“Todos los días la gente me escribe y me pide que le mande un audio amenazando a la mamá de él, o al tío, pero no, estoy cansado”, confesó Parra.

Sin embargo, no solo tiene que ver esto, pues también tiene tuvo una invitación por parte de un famoso artista de reguetón, cuya identidad prefirió no divulgar, que lo invitó a abrir una de sus presentaciones vestido como ‘El Patrón’.

Otra oferta que dejó al actor sin palabras fue la de una pareja que estaba organizando su matrimonio en Venezuela, unos árabes que querían que el actor asistiera a la boda, pero caracterizado como Pablo Escobar.

Andrés Parra reveló que un reguetonero lo invitó a una presentación, pero que fuera vestido como Pablo Escobar - crédito @soyandresparra/IG

Sin embargo, la anécdota más sorprendente y significativa que compartió Andrés Parra fue la oferta de una millonaria suma de dinero, pero sí realizaba una gira vestido como Pablo Escobar en varias ciudades del estado de Sinaloa, México.

“Me iban a dar 200 mil dólares en efectivo. Pero el único problema era que tenía que ser en efectivo. Pero yo le decía: ‘¿Y qué, me meto los billetes dentro del culo o qué? Es que qué hacía yo ahí. Y Yo le decía a mi esposa: ‘Qué tal que yo me vaya y en la madrugada a un guevón de esos se le estalle la pepa y me diga que me empelote, me toca empelotarme’”, reveló el actor.

A pesar de lo tentador que podría sonar recibir una suma tan considerable, Parra fue tajante en su decisión de rechazar la oferta.

En la misma conversación, el actor aprovechó para contar qué fue lo que pensó la familia del fallecido narcotraficante sobre el papel que Parra interpretó y la historia que se contó.

“Yo vine a hablar con el hijo de Escobar mucho después y nos chateamos un ratico. Pero sí grabamos una vez en la casa de una de las hermanas de él en Medellín y ella se quedó en la escena. Tal vez ese fue el momento más estresante. Pero bien, yo no tuve nunca problemas con ellos”, puntualizó.