Westcol presumió, otra vez, su colección de carros de lujo: “Qué juguetería”

Westcol volvió a su gran adquisición de carros y la presumió, luego de haberlos vendido - crédito westcol / Instagram

Aunque en el 2023 Westcol compartió un video en el que dejó ver su lujosa colección de vehículos, que en su momento comparó con el videojuego Gran Theft Auto (GTA), tiempo después salió de ella porque tenía otros planes en mente.

Sin embargo, el streamer volvió a dar de qué hablar en las redes sociales por temas relacionados con sus carros y la decisión que tomó recientemente.

A través de un nuevo video publicado en su canal de YouTube, Westcol compartió el cambio que le hizo al garaje de su casa, pues le dio otra imagen, pero también lo llenó con nuevos “juguetes” que adquirió.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Westcol volvió a comprar lujosos carros y los dejó ver en un video - crédito @westcol/IG

Westcol, en 2023, tenía un Mustang GT 2013 negro que, según explicó, fue el primer vehículo que compró; una camioneta Cadillac, de 1.250 millones de pesos; una camioneta Chevrolet Tahoe; una motocicleta Kawasaki z1000 color verde; dos Chevrolet Camaro; y un Dodge Hellcat, que era propiedad del reguetonero Arcángel.

Pero terminó vendiéndolos, porque con ese dinero prefirió, primero, invertir en emprendimientos y negocios que le fueran a dar más dinero del que ya tenía y que le sirviera como sustento adicional al que recibe con su trabajo en las redes sociales.

A pesar de que el convertirse en un creador de contenido se ha vuelto un negocio que muchos han sabido aprovechar, pues todo indica que se puede ganar una cantidad importante de dinero haciendo transmisiones en plataformas y compartiendo ciertos videos y fotos, Luis Villa [nombre de pila] optó por tener también alternativas extras.

“Todos saben que yo soy muy fanático de los carros. El año pasado tenía muchos y los vendí todos para comprar mi restaurante, discoteca y para invertir en mis empresas. [...] Emprendiendo también, porque todos son conscientes de que uno gana en redes sociales, pero uno tiene que emprender y tiene que hacer empresa para llegar más lejos”, contó el influenciador en la noche del 14 de junio en su página de Facebook.

Westcol presentó los nuevos carros que compró - crédito westcol/Facebook

De acuerdo con las declaraciones de Westcol, ya logró conseguir lo que esperaba hace un año cuando vendió todos sus carros, pues ya tiene empresas y otras gestiones que le generan buenos dividendos. Además, continúa creciendo en las redes sociales, por lo que sus ganancias cada vez son mayores.

Es por esto que decidió volver a comprar lujosos carros y hacerse a una nueva colección de vehículos exclusivos. “Fue la mejor decisión que tomé porque hoy realmente estoy muy feliz, muy contento, porque todo está funcionando perfectamente y otra vez tengo un garaje que ufff. Papi es que a mí me gustan mucho los carros, y bueno ahorita tengo la Gwagon, la Cadillac, la Tahoe, el Mustang. O sea, se volvió a reformar el garage y tras de eso salieron súper bien las inversiones”, reveló el joven en sus redes sociales.

Estos son los nuevos carros que compró Westcol - crédito @westcol/IG

Asimismo, publicó un video en su canal de YouTube presentando los nuevos carros que tiene en su poder y dando detalles al respecto de cada uno de ellos y la razón por las que los adquirió.

“Dos camionetas para cuando queramos andar así visajositos, salimos en las dos. Una AMGG 63 que está blindada, para andar más formalito. Una Can-Am, que por cierto dañé porque di mucha reversa y lo choqué. Y el Ford Mustang [que tiene varias modificaciones para hacerlo ver igual al Rayo McQueen de la película de Disney y Pixar, Cars]”, explicó.

En el video que publicó en sus redes sociales indicó que este logro se lo dedicaba a su trabajo, pero también a la originalidad y a su personalidad, pues para él es lo que le ha permitido llegar a donde está.

“Saben qué es lo que me pone feliz y orgulloso, parce, que crecí orgánicamente, que fui siempre lo que yo quise ser, que nunca estafé a ninguna persona. Nunca hice una publicidad engañosa, nunca me he envuelto en algo así, si me entiende. A mí me funan y me han funado siempre porque bueno, la gente es hipócrita, pero yo soy una persona real, socio, genuina y así llegué donde estoy. Porque no es fácil llegar al punto en el que yo estoy siendo una persona genuina, real, no cambiar por la aceptación del público. Y papi volverse rico así, es lo más difícil del mundo”, puntualizó Westcol.