Habría aparecido un fantasma en las transmisiones del ’Desafío XX’: esto fue lo que vieron los televidentes

Una figura misteriosa en la casa Beta sorprendió a los televidentes -crédito @caracoltv/Instagram -captura de video

Durante el capítulo 54 del Desafío XX, un incidente sorprendió a los televidentes al generar una ola de especulaciones y reacciones en redes sociales. En medio de la tensión por la eliminación de uno de los participantes, se produjo un evento desconcertante que generó comentarios especulando que sería una posible actividad paranormal.

Karen y Dickson, miembros de la casa Alpha, iniciaron el día con una penitencia en Playa Baja, cumpliendo una sanción por haber violado las reglas anteriores. Aprovecharon ese momento para discutir la relación entre Natalia y Kevyn, poniendo en evidencia las dinámicas emocionales complejas dentro del reality.

En Playa Baja, la casa Alpha cumple sanción mientras Karen y Dickson comentan sobre Natalia y Kevyn -crédito Caracol Televisión

Mientras tanto, en la casa Beta sucedían situaciones también inusuales. Un animal, que se presume es un gato o un perro, ingresó a la casa y causó estragos en la cocina. Hércules y Arandú se encargaron con la limpieza de los daños. Sin embargo, el evento que se robó la atención fue la supuesta aparición de un fantasma.

Durante la presentación de uno de los patrocinadores del programa, Karoline invitó a sus compañeros a dejar la ropa sucia para que fuera lavada. Justo en el minuto 22 del episodio, cuando Karoline se quitó del campo de visión de la cámara, una figura femenina apareció en el fondo que, con una apariencia similar a la de Dickson, generó incertidumbre ya que ella pertenece a la casa Alpha y no debería encontrarse en la casa Beta, especialmente porque su equipo aún se encontraba en Playa Baja cumpliendo la sanción.

En el minuto 22 del reality, una figura similar a Dickson se asomó en la casa Beta, causando terror entre los televidentes -crédito @soyEngelberth/X

Los participantes con características físicas semejantes, como Arandú y Hércules, fueron descartados debido al color de piel y cabello, lo cual incrementó aún más el misterio. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar: “¿Por qué nadie está hablando del miedo que da esa escena?”; “Ese es el fantasma que hizo el desastre en la cocina de Beta”; “Ahora hay gente apareciendo en la casa Beta”; “Se imaginan que al final no sea Dickson y termine siendo un fantasma?”; “¿Por qué nadie está hablando del miedo que da esa hp escena? Dickson me da miedo en esa escena”; “Ahora hay gente apareciendo en la casa Beta”, son algunos comentarios que se pueden leer en la red social X (antes Twitter).

En la casa morada, mientras los integrantes del equipo se encontraban en Playa Baja, las conversaciones giraron en torno a los incidentes de la prueba y las extrañas ocurrencias con el animal en la cocina. Fue durante esta estadía que los televidentes captaron la inquietante imagen en la casa Beta, provocando un debate sobre si se trataba realmente de Dickson o una actividad paranormal.

Televidentes de Desafío XX debaten si la figura detrás de Karoline es un fantasma o la participante Dickson - crédito Caracol Televisión

Santiago de ‘El Desafío XX’ fue rescatado después de tener problemas acuáticos en prueba

Santiago, integrante del equipo Alpha en el reality El Desafío, experimentó problemas al intentar completar una prueba en el Box Azul. Durante el desafío, que incluía nadar en una piscina, Santiago tuvo inconvenientes para salir a flote, lo que generó una intervención rápida del equipo médico del programa. Los médicos y sus compañeros notaron que Santiago no pudo mantener el control en el agua después de sumergirse.

Yoifer Lemus, competidor del equipo Beta, dejó de lado la rivalidad para ayudar a Santiago a salir de la piscina, mostrando un gesto de solidaridad. Santiago aprovechó el momento al finalizar la prueba para confesar que había tenido una experiencia traumática con el agua en el pasado, lo que aún influye en su desempeño en pruebas acuáticas. “Hace mucho tiempo tuve una mala experiencia con las profundidades, estuve a punto de ahogarme en un río”, explicó el capitán de la casa Alpha.

Santiago, participante del 'Desafío XX' casi se ahoga en el Box Azul - crédito @desafiocaracol/Instagram

La presentadora del programa, Andrea Serna, felicitó a Santiago por enfrentar sus miedos y reconoció el gesto de Yoifer.