Padre de Shakira salió de la UCI luego de 14 días

William Mebarak salió de la UCI luego de 14 días- crédito @shakira.updates_/Instagram

Wiliam Mebarak, padre de la artista, permaneció 14 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Iberoamericana de Barranquilla, tras ser ingresado por complicaciones respiratorias que requirieron de pronto control médico con especialistas. Shakira lo ha acompañado.

Según información de Caracol Radio, su salida se produjo tras presentar una evolución favorable, luego de que le hicieran diversos exámenes, los cuales permitieron a los especialistas trasladarlo a una habitación. Gracias al tratamiento médico que ha recibido en la clínica desde hace una semana, Mebarak ha evidenciado una mejoría progresiva.

Se espera que el estado de salud de Mebarak siga por buen camino. Desde que fue internado, la comunidad de fanáticos de Shakira se ha hecho notar con mensajes de apoyo y de esperanza hacia la cantante barranquillera, deseando la pronta recuperación de su padre.

Esta no es la primera vez que el padre de la cantante colombiana enfrenta problemas de salud. Hace un año, fue intervenido quirúrgicamente en Cartagena. En dicho procedimiento, le implantaron una válvula de Hakim en el cerebro. En diciembre de 2013, seis meses después de la cirugía, hizo su primera aparición pública al asistir a la inauguración de la estatua de Shakira en el Gran Malecón de Barranquilla.

Shakira continúa en Barranquilla

La cantante llegó al país el pasado 6 de junio por complicaciones de salud de su padre, de 92 años de edad. Recientemente, fue vista, junto a sus hijos, Milán y Sasha, en el restaurante Olio Ristobar, ubicado al norte de la ciudad de Barranquilla, que les habilitó un salón exclusivo. En el lugar, también se encontraba su hermano Tonino Mebarak, con el cual compartió una cena tranquila y privada.

De acuerdo con información de El Heraldo de Barranquilla, Shakira llegó sobre las 7:00 p. m. al restaurante, y disfrutó de la comida, en compañía de su familia. El medio contactó con el gerente del establecimiento, que aseguró que la llegada de la cantante fue con total discreción, pues deseaba tener un momento agradable en su ciudad, y agregó que la actitud de la cantante fue muy cordial con todos los presentes en el lugar.

“Reservó, me imagino que es un amigo de ella, que es amigo en común de mi jefe. Pidió una reserva, no dijo que era Shakira”, afirmó el medio. Debido a la especial visita de la artista, el restaurante, por medio de sus redes sociales, le agradeció por haber puesto su confianza en ellos. “Estamos profundamente agradecidos por tu visita y por contagiarnos de tu inigualable alegría. Has llevado nuestro caribe por el mundo y esperamos que también compartas los sabores y la calidez de esta tierra que te vio crecer”, manifestó.

Entre los platos preferidos estuvo la carne de corte internacional y una mazorca con distintos tipos de maíz - crédito @olioristobar/Instagram

Los precios del lugar varían entre los $35.000 hasta los $139.000, el cual es el plato más costoso del restaurante. “Pidieron cortes de carne importados, tomaron algunos whiskies, y probaron diferentes tipos de pasta. También pidieron varias brochetas de langostino, aparte de la mazorca”, aseguraron.

Shakira no estará presente en la inauguración de la Copa América

Aunque se ha especulado por la presencia de la cantante en la inauguración del evento deportivo que inicia el 20 de junio, y que tiene como himno oficial la canción Puntería, de Shakira, finalmente no asistirá.

Su estancia en Colombia demuestra la prioridad de la artista de acompañar a su padre en su recuperación. La artista llegó de manera discreta en un vuelo privado, acompañada de sus hijos.

Se desconoce hasta cuando estará la artista en el país - crédito @josefinasantos/Instagram

De momento se desconoce hasta cuándo estará la cantante en el país, ya que tiene múltiples compromisos artísticos debido al lanzamiento de su último álbum Las mujeres ya no lloran y el inicio de su gira a finales de 2024.