Hija de Marbelle destapó el drama que vivió en su infancia por trabajar en la novela sobre la vida de su mamá

Rafaella Chávez, hija de Marbelle confesó el abuso del que fue víctima en su colegio por salir en televisión

Rafaella Chávez rompió su silencio sobre el drama que sufrió en su infancia tras salir en televisión, pues lo que es un sueño para muchos, a ella la afectó psicológicamente. “En el colegio me hicieron bullying muy fuerte”, reveló.

La cantante compartió secretos inéditos sobre vida, sacando a la luz un capítulo que la marcó cuando apenas tenía 8 años, pues a su corta edad debió enfrentar las burlas y señalamientos por su apariencia física. “Me encerraban en el baño y me llamaban gorda”.

Amor sincero fue la novela que contó la historia de Mabelle, madre de Rafaella Chávez, en la que la artista hizo su debut en las pantallas, pero que le trajo varios problemas en su niñez. “Me hicieron mucho daño”, afirmó.

Rafaella Chávez, hija de Marbelle hizo fuerte confesión de lo que vivió a causa de la novela de su madre llamada 'Amor sincero': 'Me hicieron mucho daño'

Durante un episodio del podcats NVISTO la joven actriz y cantante conversó con Viviana Santos y Andrés Simón sobre los oscuros momentos que atravesó en el pasado en donde el éxito le llegó acompañado de un trauma sicológico generado por sus compañeros de clase.

Cuando esto pasó la hija de Marbelle era muy pequeña, según relató un día la encerraron y varias niñas le empezaron a decir que ella se debía hacer cortes en su cuerpo para que descansara y se le saliera toda la grasa, algo que ella hacía, pues no tenía conocimiento de cómo esto le podía afectar su vida y el trasfondo de lo que le estaba causando.

Además de esto, Rafaella tuvo que soportar agresiones físicas pues cada vez que la veían le tiraban comida encima y hasta la hacían caer a el piso, sus compañeros de colegio se valían de todo tipo de artimañas para hacerla sentir mal.

Rafaella Chávez interpretó Marbelle en 'Amor sincero'

Con el pasar del tiempo, la cantante empezó a trabajar en ella la “aceptación” y hoy este tema es solo un mal recuerdo, ya que asegura ser una mujer empoderada que no se deja afectar por malos comentarios.

¿Habrá ‘Amor sincero’ 2?

Marbelle avivó las expectativas que mantiene su fanaticada por ver una segunda parte de su historia en la televisión, pues abrió la posibilidad de una segunda temporada. “Tengo mucho por contar”, aseguró la cantante.

Marbelle anunció que prepara documental sobre su vida

Mientras conducía su carro, la artista música de despecho conversó con su público sobre la petición que le hacen. “Esto algo que me preguntan todo el tiempo, es increíble que después de tanto tiempo las personas se acuerden, pero precisamente no creo que sea buena idea hacer una segunda parte, personalmente las segundas partes no parecen tan buenas”, relató, sin embargo, confesó que sí le gustaría llevar su vida la pantalla.

14 años han pasado desde el Canal RCN llevó la vida de Marbelle a la televisión colombiana por medio de la telenovela Amor sincero, historia que la misma cantante protagonizó junto Marcela Benumea y Carlos Manuel Vesga. No obstante, los fanáticos de la artista musical aún mantienen vivas las esperanzas de que se realice otra temporada con la nueva etapa de vida de Marbelle.

Marbelle reveló si en algún momento habrá una segunda parte de su novela "Amor Sincero"

“Debo aceptar que tengo muchas cosas por contar y mostrar, se podría hacer algo con lo que ha pasado conmigo desde ese momento que se vio en la novela hasta ahora. Lo que si les puedo asegurar es que estoy recogiendo mucho material inédito de imagenes y fotografías que se usaron para cerar Amor sincero para hacer un documental sobre esa parte de mi historia”, agregó la también actriz oriunda de Buenaventura.

Pese al cariño que el expresan sus seguidores, algunos de sus detractores atacaron: “Claro debe haber segunda parte donde muestre como cumple su promesa de marcharse del país”, “no tranquila, gracias, deje así”, “no sé quién se acuerda de eso”, “pues sería chévere que la haga en otro país cuando se vaya de aquí”, “no debía haber ni primera”, comentaron algunos de los usuarios en redes.