Freddy Ordóñez estaría arrepentido de su trabajo en ‘Pandillas, Guerra y Paz’: “Hizo mucho daño”

Si hubo un drama que enganchó a los colombianos desde fines de los años 90 y hasta mediados de los 2000, esa fue Pandillas, guerra y paz. La serie creada por Gustavo Bolívar se encargó de plasmar las dificultades y conflictos en los barrios bajos de Bogotá, producto de las luchas entre pandillas, y marcó un hito de la televisión colombiana durante el tiempo que estuvo al aire: primero en el Canal Uno y luego en el Canal RCN en sus temporadas finales.

Con una mezcla entre actores naturales – a menudo antiguos delincuentes que en esos días se habían rehabilitado –y actores profesionales, uno de los protagonistas fue Freddy Ordoñez, que encarnó al Viejo Javi, uno de los líderes de la pandilla y que protagonizó un arco de redención especialmente marcado, siendo él uno de los que inició en la delincuencia a los otros dos protagonistas, Mateito, interpretado por John Alexander Ortiz, y Richard, interpretado por Juan Sebastián Calero.

Para Ordóñez, pese a que ya tenía experiencia previa al actuar en otra serie querida por los colombianos, como Don Chinche, interpretar al Javi fue un arma de doble filo; pues aunque le representó un reconocimiento en el medio, también le encasilló con la imagen de pandillero que transmitió allí. Así lo dio a conocer en una reciente entrevista en Impresentables, el espacio radial de Los 40 Colombia.

Inicialmente, habló de sus inicios en la televisión, al recordar cómo inició su carrera con apenas nueve años en Don Chinche, y acto seguido habló de cómo llegó a ser tomado por Gustavo Bolívar para formar parte de Pandillas, guerra y paz.

“Acababa de salir de una novela, ‘La mujer en el espejo’. Mario Mitrotti que en paz descanse me llamó para el casting. Pero él tenía serias dudas porque era un programa de adolescentes y yo en ese momento tenía 30. Ya era un poco pasado para la edad”, afirmó y explicó de paso que a eso se debía su mote de El Viejo Javi en la producción.

Luego, Ordóñez señaló que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se organizó un reencuentro entre los miembros del elenco. “Los únicos que he visto recientemente son Adrián Jiménez, el que hacía de Carroloco, y Juan Sebastián Calero, que hacía de Richard porque me lo encontré en la primera temporada de Arelys Henao”, afirmó.

Sobre el legado de la serie, manifestó su sorpresa frente a su vigencia y hasta expresó que disfrutaba los memes que le pasaban de la serie ocasionalmente. Sin embargo, el actor reveló que la grabación de Pandillas “no es un recuerdo muy grato”.

Al respecto, explicó que, por un lado, “considero que tuve una época en la que se cometieron muchos errores, como persona”. Por otro lado, indicó que el papel del Javi le hizo encasillarse en el papel de pandillero, algo que dificultó su transición a otra clase de papeles más adelante. “Es difícil sacudirse de esa clase de personajes”, añadió.

“Lo agradezco por el éxito, lo agradezco por el trabajo. He considerado que fue un programa que marcó ciertas generaciones y considero con todo el respeto que se merecen mis compañeros y Gustavo Bolívar; como lo veo, hizo mucho daño, porque muchos querían ser estos personajes y tal vez pensaron que el camino era por el camino fácil”, dijo, con cierto arrepentimiento de haber participado en la serie.

“A veces se convertía en una apología [a la delincuencia]. Tal vez no era la intención de Gustavo Bolívar, ni de los productores o de los actores. Pero finalmente ese tipo de temáticas se termina convirtiendo en lo que no queremos. No era el objetivo”, concluyó.