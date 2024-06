El primer reto de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2024′ le sacó lágrimas al actor Juan Pablo Llano

El actor Juan Pablo Llano fue protagonista de un tierno momento durante la primera preuba del programa - crédito Instagram/@masterchefcelebrityco

El inicio de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia, producción del Canal RCN, puso a prueba las habilidades culinarias de los veintidós famosos, los participantes se enfrentaron a su primer reto, la ‘caja misteriosa’.

Durante la prueba, los cocineros levantaron la caja y descubrieron varias frutas, el ingrediente principal de la preparación de un brazo de reina. Uno de los participantes al levantar la caja se encontró con una fruta que le movió las fibras.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El actor Juan Pablo Llano, reconocido por producciones como Sin senos sí hay paraíso, Las detectivas y el Víctor, entre otras series de televisión, se encontró con una inesperada fruta que lo transportó a un momento especial que compartió con su difunta abuela, pues según explicó el famoso, este era el alimento preferido de ella.

Al ver la fruta, Llano no pudo contener las lágrimas y explicó el significado que estas tienen en su vida. “Se me revolvió todo el corazón, aquí está como mi abuelita, ¿Sabes? Ver las uchuvas me llevan a mi niñez, me lleva a recuerdos muy bonitos, me lleva a los dulces de uchuvas que hacía mi abuela. Mi abuela murió y me acompaña todo el tiempo. Es mi ángel”.

El actor también dijo que se sintió honrado de poder utilizar este ingrediente para su postre. Igualmente, sostuvo que en la prueba iba a utilizar la memoria de su abuela como inspiración para crear el relleno perfecto de su brazo de reina. “Las uchuvas son una de las frutas más bonitas de este país. Me llena de orgullo y de felicidad poder estar cocinando con todo lo que tenemos”, aseguró el actor.

Después del enternecedor momento, el jurado conformado por Jorge Rausch, Adrià Marina, Nicolás de Zubiría explicaron a los participantes que el fin del reto era utilizar la fruta ubicada en su estación como relleno para el postre a preparar.

¿Qué pasó durante la primera prueba de MasterChef Celebrity 2024?

MasterChef Celebrity reveló la lista de participantes para la temporada 2024 -crédito @canalrcn/Instagram

Para la primera prueba, las celebridades contaron con 75 minutos para realizar la preparación. Entre tanto, recibieron las indicaciones de los chefs, señalando que contaban con toda la despensa del programa a su disposición.

Mientras el tiempo corría, los participantes se enfrentaron a varios accidentes típicos de la cocina como las quemadas, además de experimentar la presión por el poco tiempo y la falta de experiencia de los participantes, pero lograron superar las trabas y presentaron el postre al atril del programa para la valoración de los chefs.

Al presentar los platos, el jurado no dudó en resaltar los aciertos y desaciertos de las preparaciones de los participantes. Entre los más criticados estuvieron los platos del comediante Franko Bonilla y al actor Alejandro Toro, a quienes la masa del bizcocho y el relleno les quedó crudo. Mientras que los actores Paola Rey, Alejandro Estrada y Juan Pablo Llano recibieron elogios de los chefs.

Al momento de decidir quién sería el ganador de la primera prueba del certamen, los jurados Jorge Raush y Nicolás de Zubiría destacaron el buen desempeño de la mayoría de los participantes, “nos sorprendió la calidad y lo pulido de los platos de la mayoría de los competidores”, señalaron.

Paola Rey, destacada actriz y modelo colombiana, demostrará su talento para la cocina en MasterChef -crédito captura de video

Después de un breve periodo de deliberación, la cocinera mexicana Adrià Marina anunció que la ganadora del reto de la ‘caja misteriosa’ fue Paola Rey, que ganó pin de inmunidad y no saldrá de la competencia en la primera semana. Los anuncios no quedaron ahí, el jurado asignó delantal negro a Franko Bonilla, Marcela Gallego y María Fernanda Yepes, pues en la preparación no lograron darle la característica forma de rollo al Brazo de reina.