“El odio que recibo por parte de colombianos es increíble”, Influencer de moda colombiano en Europa sobre el racismo que recibe

El diseñador de moda, modelo e influencer colombiano Will Cozi o Will Garcés, respondió a una serie de críticas despectivas y actos de racismo que ha recibido, en su mayoría, por parte de compatriotas.

A través de un video publicado recientemente, dirigió un mensaje contundente sobre su experiencia al enfrentar estos comentarios negativos mientras sigue trabajando en el mundo de la moda.

“El odio que recibió por parte de colombianos es increíble, no generalizo, pero la verdad es que me parece bastante curioso. Soy Colombiano y sí, nadie es profeta en su tierra...”, es como inicia el modelo colombiano su video, denunciando, precisamente, como ha sido agredido por redes sociales.

Will Cozi, conocido por su dedicación y avances en la moda, señaló que aunque no generaliza, ha encontrado particularmente curioso el odio que ha recibido de algunos colombianos; además, afirmó que el video no busca victimizarse ni generar lástima, sino mostrar que a pesar de las críticas sigue adelante con sus sueños.

El diseñador enfatizó que la moda es una parte integral de su vida, que vive con pasión y que no espera que todos lo entiendan. En su declaración, también reflexionó sobre las dinámicas de las redes sociales, mencionando que en Internet es imposible controlar lo que se dice sobre alguien.

Este mensaje de Will Cozi llega en un momento en el que las críticas y comentarios racistas en las plataformas digitales han sido objeto de creciente preocupación. Sin embargo, el diseñador concluyó que continuará enfocado en su trabajo y en alcanzar sus metas, desestimando los mensajes negativos.

“... la moda significa mucho para mí y lo vivo de una forma que quizás no lo entiendas, pero no tienes por qué entenderlo, envidiamos porque sí y envidiamos porque no, al final he aceptado que en Internet no se puede controlar nada, lo que se dice sobre nadie”, finalizó el influencer.

En su video compartido en sus redes sociales, Will también escribió un mensaje en el que afirma que las agresiones han llegado a tal punto en el que los usuarios colombianos le desean la muerte: “Es increíble como no compartir los mismos gustos con otras personas genere tanto odio, se me ha dicho de todo hasta el punto de desearme la muerte la confianza y la seguridad que tengo en mí es mucho más fuerte, las redes sociales me han cambiado la vida y el amor que tengo por la moda es tan grande que no puede explicarse con palabras, soy un afortunado por todas las cosas bonitas que me pasan a través de este medio, el racismo y el odio dividen el mundo, tener más cuidado con lo que se dice”.

Este es el joven colombiano que triunfa en el modelaje

Will Garcés, un joven colombiano nacido en 2000, ha encontrado un nuevo camino en el mundo de las redes sociales tras su llegada a Mallorca en marzo de 2020. Inicialmente, Garcés llegó a la isla con la intención de fichar por un equipo de fútbol, pero al no concretarse el acuerdo decidió quedarse y buscar otras oportunidades.

Desde muy joven, Garcés jugó al fútbol en su tierra natal, Cali, alcanzando el nivel profesional como extremo izquierdo. Sin embargo, al no fichar por el equipo de Santanyí, optó por dejar el fútbol profesional y explorar otras vías, según el medio Última Hora.

Además de su carrera futbolística, Garcés había comenzado a trabajar como modelo en Colombia, inspirado por el apoyo de su madre. En Mallorca, continuó realizando trabajos esporádicos en diversas profesiones, desde jardinería hasta carpintería y repartidor, mientras encaminaba su carrera en el modelaje.

Con el tiempo, Garcés encontró en TikTok e Instagram una plataforma para expresar su estilo y conectar con seguidores. Actualmente, cuenta con cerca de 50 mil seguidores en TikTok y más de nueve mil en Instagram. Él atribuye su éxito a la constancia y dedicación, destacando que la producción de los videos requiere mucho tiempo y esfuerzo.

Garcés también ha colaborado con varias marcas, incluidas Seattle Vintage Store y conocidas marcas deportivas como Puma y New Balance. Su compromiso con la moda sostenible y su habilidad para combinar prendas recicladas ha sido una parte importante de su creación de contenido.