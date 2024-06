Presidente de la Corte Constitucional aseguró que se puede convocar una constituyente: “El problema son las formas”

El presidente de la Corte Constitucional aseguró que el Gobierno puede hablar de reelección si así lo desea - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El magistrado José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Corte Constitucional, se sumó a la discusión que se ha generado sobre la Asamblea Constituyente que el presidente Gustavo Petro quisiera que se llevara a cabo algún momento en Colombia. Sus declaraciones surgieron en la edición 58 de la Convención Bancaria: “La Voz de Colombia”, organizada por AsoBancaria en Cartagena.

De acuerdo con el abogado, el presidente y los integrantes de su gabinete están en todo el derecho de referirse al tema y adelantar los procesos para convocar a una Asamblea Constituyente. Esto, a pesar de que varios políticos han rechazado las pretensiones del primer mandatario, indicando que podría buscar perpetuarse en el poder a través modificaciones en la Constitución Política.

“El Gobierno puede hablar de constituyente, de reelección y de ampliación de periodos; de todos los temas, ni más faltaba. El Gobierno tiene iniciativa legislativa y por supuesto en una democracia constitucional como la nuestra, quienes tienen iniciativa legislativa pueden proponer los cambios constitucionales que a bien tenga. El problema son las formas”, explicó el presidente de la Corte Constitucional en la convención.

Gustavo Petro aseguró que no es el momento adecuado para convocar a una asamblea constituyente, pero no descarta que se haga en un futuro

Sin embargo, aseguró que para que el Gobierno Petro pueda adelantar este proceso, debe ceñirse a la normativa colombiana. “Toda intención de modificar la parte orgánica, dogmática, de la Constitución se debe hacer por las vías que están dispuestas en la Carta. Todo está resuelto en la Constitución”, precisó.

En efecto, las instrucciones para convocar a una Asamblea Constituyente están en la Carta Magna. Primero, se debe tramitar una ley en el Congreso de la República que luego debe ser sometida a votación popular, de modo que la ciudadanía decide si se hace la convocatoria o no. “Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro”, detalla el artículo 376 de la Constitución.

Gustavo Petro aseguró que el Acuerdo de Paz le da potestad para convocar a una asamblea constituyente

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro llegó a afirmar que el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) le daría potestad para convocar una asamblea. Pero su idea va en contra de la normativa del país y del proceso establecido por la Constitución, por lo que no sería posible hacerlo.

El mismo expresidente Juan Manuel Santos, en cuya administración se llevaron a cabo las conversaciones con el grupo armado, cuestionó al primer mandatario por sus declaraciones. “Usar el acuerdo de paz con las Farc para convocar una constituyente es un absurdo. Esa fue, precisamente, una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación. La teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que pueden modificar las partes contratantes, tampoco tiene asidero jurídico”, indicó el ex jefe de Estado.

El expresidente de la República Juan Manuel Santos se pronunció ante propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente para implementar el acuerdo de paz del Gobierno con las extintas Farc

A pesar de que en múltiples ocasiones el primer mandatario se ha referido al “poder constituyente”, y a la necesidad de que se gesten cambios para hacer cumplir acuerdos, en un reciente discurso aseguró que no considera que este sea un momento adecuado para una constituyente.

“Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme, ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro, porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz para poder hacer la paz. En esos intríngulis estamos”, expresó el jefe de Estado en un discurso de dirigido al cuerpo diplomático residente en Colombia.

Asimismo, a través de su cuenta de X arremetió contra los opositores de la propuesta de una constituyente, asegurando que pretenden que la paz se alcance sin que se hagan cambios en la economía o el poder.

Gustavo Petro cuestionó a quienes critican su propuesta de una constituyente