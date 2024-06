“No habrá conversaciones de paz y la ofensiva del ejército será total”: el presidente Petro se refirió a los nuevos atentados

El presidente Gustavo Petro se pronunció acerca de los recientes hechos terroristas en el Cauca - crédito Alexa Rochi/Presidencia

La escalada de violencia en el Cauca tuvo un nuevo y grave episodio en el que estructuras criminales perpetraron un atentado con explosivos. El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció al respecto, asegurando que los diálogos en paz están en la cuerda floja por cuenta de este tipo de hechos.

En la tarde del 7 de junio se reportó un nuevo ataque terrorista en Popayán, Cauca. Criminales lanzaron los explosivos desde una volqueta hacia el comando de Policía de la capital del departamento. En los hechos al menos dos uniformados resultaron afectados.

En la mañana del sábado 8 de junio de 2024, el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto y envió un contundente mensaje a las estructuras criminales, especialmente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, a quienes amenazó con ponerle fin a la idea de adelantar diálogos de paz.

Así quedó la estación de Policía de Popayán - crédito Redes sociales/X

El alto mandatario aseguró que no habrá conversaciones mientras las estructuras criminales no decidan dejar de lado las economías ilícitas, es decir, el narcotráfico, y todas las actividades violentas que se desprenden de eso. Así mismo, dejó claro que las ofensivas por parte de las fuerzas militares no cesarán.

Petro aseguró que la orden que tiene el Ejército Nacional es neutralizar al EMC tanto en el Cauca, como en el Valle del Cauca, los dos territorios donde se registraron los recientes ataques terroristas.

“Mientras no decidan desmantelar las economías ilícitas no habrá conversaciones de paz y la ofensiva del ejército será total. La orden es neutralizar el EMC en el Cauca y el Valle”, escribió el presidente de Colombia en su cuenta de X.

Petro aseguró que el EMC tiene dominada a la población

En la misma publicación, el presidente Petro afirmó que esa estructura de las disidencias de las Farc tiene dominada, a través de la violencia, a la población civil. Todo con el objetivo de mantener firme sus negocios relacionados con el narcotráfico.

“El Estado Mayor Central, EMC, en el Cauca, vive de la exportación de cocaína. Por eso quería un cese al fuego sin dejar de matar y controlar la población”, escribió.

La publicación del presidente Gustavo Petro - crédito redes sociales

Así mismo, indicó que la muerte de los ciudadanos es tomada por esa estructura delincuencial como un logro.

“Lo que ejerce el EMC en el Cauca es una sojuzgación de la población solo para mantener la codicia. Por eso sus logros son la muerte de personas civiles”, añadió. Además, dijo que el reciente atentado terrorista es una respuesta a los operativos realizados por la fuerza pública en López de Micay, uno de los 42 municipios que hacen parte del departamento en cuestión.

De acuerdo con las declaraciones del Alto Mandatario, ese municipio es el principal territorio donde se gestan los negocios ilegales de la estructura.

“La postura de bombas contra la población es su manera de reaccionar ante la ofensiva militar en el Micay, que es donde realizan sus negocios ilícitos con la cocaína”, afirmó el presidente Petro en la publicación.

El atentado terrorista en el Cauca

Además de un acto violento en Jamundí, Valle del Cauca, las disidencias de las Farc ejecutaron un atentado con explosivos contra el comando de Policía de Popayán, capital del Cauca. Según la información que se conoce por el momento, los criminales usaron una rampa para que los cilindros bomba llegaran directamente a la estación.

El brigadier Jorge Antonio Urquijo Sandoval rechazó las acciones terroristas contras las estaciones de Policía en las últimas horas - crédito Policia Nacional

Los hechos ocurrieron hacia las 5:15 de la tarde, cuando varios artefactos fueron lanzados desde una volqueta. De acuerdo con el brigadier general Jorge Antonio Urquijo Sandoval, comandante Región de Policía No 4, los uniformados no pudieron reaccionar al atentado, y varios resultaron afectados.